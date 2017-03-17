В пятницу на заправках Таллинна подешевело топливо ({{commentsTotal}})
Крупные продавцы топлива в пятницу, 17 марта, снизили цены на бензин и дизельное топливо на большинстве АЗС.
Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что в пятницу на большинстве заправок Таллинна литр бензина стоит 1,087 евро, а литр дизельного топлива - 1,169 евро.
Еще накануне литр бензина отпускали в розницу по 1,159 евро, а литр дизельного топлива - по 1,169 евро.
За снижением цен стоит кампания фирмы Neste. До наступления субботы данное предприятие продает топливо по оптовым ценам.
Редактор: Сергей Михайлов