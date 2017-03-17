У побережья Йемена обстреляли судно с беженцами, 31 человек убит

У побережья Йемена в результате обстрела с вертолета судна с беженцами погиб по меньшей мере 31 человек, подтвердили в ООН.

Сообщается, что среди погибших есть женщины и дети. Судно находилось у Баб-эль-Мандебского пролива, когда неизвестные на вертолете AH-64 "Апач" нанесли по нему авиаудар.

В международной организации уточнили, что пассажиры шедшего из Йемена в Судан судна имели при себе документы управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Би-Би-Си.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на одного из членов экипажа судна, около 80 мигрантов были спасены.

О том, кто стоит за атакой на судно и каковы были мотивы нападавших, не сообщается.

Инцидент с судном произошел близ порта Ходейда, который находится под контролем повстанцев-хуситов.

Повстанцы контролируют почти всё побережье Красного моря на севере страны. Район Баб-эль-Мандебского пролива занимает важную стратегическую позицию между Красным морем и Индийским океаном. Правительство Йемена считает, что они представляют непосредственную угрозу международному судоходству через Баб-эль-Мандебский пролив.

В сентябре и октябре прошлого года хуситы обстреляли американские боевые корабли.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами в Йемене продолжается с августа 2014 года.

В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против йеменских повстанцев-хуситов в помощь местным военным, лояльным экс-президенту страны Али Абдалле Салеху.