Госпошлина на автомобиль будет зависеть от его возраста и показателя СО2 ({{commentsTotal}})
С нового года в Эстонии вводится новая госпошлина при регистрации автомобилей, размер которой будет зависеть от технических данных и возраста транспортного средства. В полном размере госпошлину надо будет оплатить при покупке машин не старше 3-х лет.
Для автомобилей старше 4-х лет плата будет уменьшаться на 10% за каждый год. Так, для автомобиля, прослужившего 11 лет, размер госпошлины будет равен 20% от основной ставки. Для всех автомобилей, чей возраст еще больше, размер пошлины также будет составлять 20% от базовой ставки.
"Коэффициент возраста автомобиля введен для того, чтобы учесть платежеспособность покупателя, то есть возможность покупателя оплатить помимо стоимости самого автомобиля еще и пошлину, связанную с охраной окружающей среды", - пояснил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров ERR.
"Эти ставки вычислены таким образом, чтобы госпошлина не составляла слишком большую часть от общей стоимости автомобиля", - добавил он.
Редактор: Надежда Берсенёва