Госпошлина на автомобиль будет зависеть от его возраста и показателя СО2

С нового года в Эстонии вводится новая госпошлина при регистрации автомобилей, размер которой будет зависеть от технических данных и возраста транспортного средства. В полном размере госпошлину надо будет оплатить при покупке машин не старше 3-х лет.

Для автомобилей старше 4-х лет плата будет уменьшаться на 10% за каждый год. Так, для автомобиля, прослужившего 11 лет, размер госпошлины будет равен 20% от основной ставки. Для всех автомобилей, чей возраст еще больше, размер пошлины также будет составлять 20% от базовой ставки.

"Коэффициент возраста автомобиля введен для того, чтобы учесть платежеспособность покупателя, то есть возможность покупателя оплатить помимо стоимости самого автомобиля еще и пошлину, связанную с охраной окружающей среды", - пояснил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров ERR.

"Эти ставки вычислены таким образом, чтобы госпошлина не составляла слишком большую часть от общей стоимости автомобиля", - добавил он.

Хотя более старые автомобили гораздо больше загрязняют окружающую среду, госпошлина в полном объеме для таких машин означала бы гораздо больше по сравнению с более новыми машинами.

Егоров привел пример, что, поскольку госпошлина взимается один раз, то для нового автомобиля она распределяется на значительно более длительный срок службы автомобиля, по сравнению с более старым автомобилем.

"Таким образом, пошлина распределяется на существенно меньшее количество лет, и среднегодовой результат может быть одинаковым".

Основанием для расчета госпошлины при регистрации автомобиля является показатель CO2, но для более старых автомобилей, у которых этого показателя нет, за основу для расчета принимается мощность или киловатты.