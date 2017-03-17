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Госпошлина на автомобили будет зависеть от возраста транспортного средства и показателя СО2 ({{commentsTotal}})

Размер госпошлины на автомобили будет ступенчатым. Автор: Creative Commons/Cian Han
Эстония
Эстония

С нового года в Эстонии вводится новая госпошлина при регистрации автомобилей, размер которой будет зависеть от технических данных и возраста автомобиля. В полном размере госпошлину надо будет оплатить при покупке автомашин не старше 3-х лет.

Для автомобилей старше 4-х лет плата будет уменьшаться на 10% за каждый год. Так, для автомобиля, прослужившего 11 лет, размер госпошлины будет равен 20% от основной ставки. Для всех автомобилей, чей возраст еще больше, размер пошлины также будет составлять 20% от базовой ставки.

"Коэффициент возраста автомобиля введен для того, чтобы учесть платежеспособность покупателя, то есть возможность покупателя оплатить помимо стоимости самого автомобиля еще и пошлину, связанную с охраной окружающей среды", - пояснил вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров ERR.

"Эти ставки вычислены таким образом, чтобы госпошлина не составляла слишком большую часть от общей стоимости автомобиля", - добавил он.  

 

Хотя более старые автомобили гораздо больше загрязняют окружающую среду, госпошлина в полном объеме для таких машин означала бы гораздо больше по сравнению с более новыми машинами.

Егоров привел пример, что, поскольку госпошлина взимается один раз, то для нового автомобиля она распределяется на значительно более длительный срок службы автомобиля, по сравнению с более старым автомобилем.

"Таким образом, пошлина распределяется на существенно меньшее количество лет, и среднегодовой результат может быть одинаковым".

Основанием для расчета госпошлины при регистрации автомобиля является показатель CO2, но для более старых автомобилей, у которых этого показателя нет, за основу для расчета принимается мощность или киловатты. 

Редактор: Надежда Берсенёва



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