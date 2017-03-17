Президенты России и Молдавии обсуждают в Кремле приднестровское урегулирование

Президент России Владимир Путин обсуждает с президентом Молдавии Игорем Додоном урегулирование в Приднестровье. "Есть очень важный, очень чувствительный вопрос, связанный с урегулированием приднестровской проблемы, об этом мы с вами отдельно поговорим", - заявил глава российского государства на встрече с молдавским лидером.

Путин предложил Додону обсудить на встрече также сотрудничество в экономике и напомнил, что в этом году РФ и Молдавия отметят 25-летие начала дипломатических отношений, передает ТАСС.

Президент Молдавии, в свою очередь, отметил, что в экономической сфере со времени январской встречи Путина и Додона уже достигнут существенный результат. Он сослался при этом также на мнение участников делового форума, в котором Додон принял участие в Москве. Президент Молдавии указал, в частности, что на российский рынок уже вернулись пять крупных молдавских компаний.

Путин указал, что власти РФ уже приняли решение по трудовым мигрантам из Молдовы.

В начале марта Додон объявил, что российские власти приняли решение приступить к миграционной амнистии для молдавских граждан. "Это один из первых результатов нашей встречи с президентом РФ. Я хочу поблагодарить его за оперативное решение проблемы молдавских мигрантов", - сказал он.

По словам молдавского лидера, в настоящее время в России находятся около 250 тысяч граждан Молдавии, нарушивших режим пребывания. До 20 марта эти люди могут обратиться в местные отделения Главного управления по вопросам миграции МВД РФ с заявлением по их легализации на территории РФ. Депортированные в Молдавию также получат возможность беспрепятственно пересечь российскую границу для обращения в МВД, отметил президент. "Исключение составят лишь те, в отношении кого заведены уголовные дела в России", - уточнил Додон.

Он призвал молдавских граждан воспользоваться этой возможностью и больше не нарушать российское законодательство, а также всегда и во всем достойно представлять свою страну.