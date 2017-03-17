Пярнуские художники-любители организовали выставку "Заметим пробуждение и зарождение"

Пярнуский художественный клуб встречает весну выставкой "Заметим пробуждение и зарождение". После долгой эстонской зимы члены клуба - художники-любители - представили на суд публики экспозицию своих по-весеннему ярких работ, передает "Актуальная камера".

Пярнускому художественному клубу, объединяющему непрофессиональных художников, - 40 лет. Особенностью любительского творчества является то, что художники порой пишут картины вне правил и канонов живописи. Их творчество основывается на чувствах и природном таланте. Они создают свои полотна, чтобы выразить душевные переживания, эмоции.

"Эта выставка очень радостная, жизнерадостная, цветная, содержит в себе весенний дух. Я очень довольна этой выставкой", - сказала председатель Пярнуского художественного клуба Кадри Гришин.

На выставке в Пярнуском доме художников представлены самые разнообразные жанры и техники живописи. Здесь есть работы, выполненные акварелью, акриловыми красками, маслом.

"Я люблю масло. Я пробовала и акрил, но у меня такое ощущение, что что-то душа моя не стала петь в этом. В какой-то момент я хочу, чтобы работа начала дышать. И в акриле мне не хватает этого", - поделилась член Пярнуского художественного клуба Светлана Маркина.

Члены клуба отмечают красоту и разнообразие эстонской природы, которая для многих является источником вдохновения.

"Я люблю пейзаж. Люблю быть на природе, на берегу моря, в лесу, в парке. И смотреть солнце, тени, свет. И вот так работать", - рассказала член Пярнуского художественного клуба Тийна Эрала.

Выставка под названием "Заметим пробуждение и зарождение" открыта в Пярнуском доме художника до 8 апреля.