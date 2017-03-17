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Собранные в ходе "Рождественского благовеста" деньги передали нарвскому центру "Матвейка" ({{commentsTotal}})

Разное
Разное
Алексей Фёдоров

Рекордную сумму в 23 000 евро, собранную в ходе в ходе благотворительной акции "Рождественский благовест" на "Радио 4", передали нарвскому детскому центру "Матвейка". На эти средства в центре будут установлены специальные тренажеры, с помощью которых дети смогут самостоятельно двигаться, передает "Актуальная камера".

У детей из нарвского центра "Матвейка" сегодня праздник. Помимо утенка Дональда к ним пришли с подарком, собранным слушателями "Радио 4". Рекордная сумма 23 015 евро, переданная руководством "Четверки", пойдет на приобретение рельсовой подвесной системы для детей, не умеющих ходить, или которые после травм учатся заново.

"Основная функция - это помогать ребенку находиться в вертикальном положении, и в этом положении с ним можно заниматься, двигаться. Этой суммы должно хватить, чтобы осуществить все наши мечты, чтобы дети могли заниматься полноценно", - рассказал со-основатель центра "Матвейка" Сергей Середницкий.

"Матвейка" действует в Нарве уже пять лет. По словам одной из основательниц центра Риты Тернос, ежедневно сюда приходят на занятия 10-15 человек, на каникулах побольше.

"Мы, конечно, очень рады, когда у ребенка появляется много дополнительных возможностей, то есть ребенок ощущает себя более комфортно в обществе. А мы радуемся оттого, что ребенок радуется", - поделилась мама Татьяна Феофанова.

По словам работников "Радио 4", во время проведения акции "Рождественского благовеста" в редакции возникает удивительная атмосфера добра.

"Наверное, в нашем обществе становится все больше и больше небезразличных людей, которые достаточно серьезно относятся к благотворительности и не видят в этом крамолы - иногда неприятно читать комментарии о каких-то благотворительных акциях. Я считаю, что люди начинают ощущать потребность творить добро, и хорошо, когда это происходит чуть больше, чем один раз в году", - считает главный редактор "Радио 4" Юлия Балий.

Редактор: Надежда Берсенёва



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