Актуальная камера 17.03.2017 (18:00)

Журналисты Юлия Родина и Евгения Зеленская считают, что несмотря на скромные пока эфирные рейтинги телеканала ETV+, у него есть все шансы в ближайшие три года нарастить аудиторию, внимательно отслеживая привычки аудитории, которая все больше перемещается в онлайн и соцсети. Именно такой срок дает телеканалу новый глава ERR Эрик Роозе для достижения ощутимых результатов.
Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.
Госсуд 17 марта вынес решение по иску заключенного Таллиннской тюрьмы, подавшего жалобу на нечеловеческие условия содержания и требовавшего выплатить ему моральную компенсацию в размере 9660 евро. Суд уменьшил размер компенсации до 750 евро. Компенсацию выплатят убийце Вячеславу Баюку.
Построенное в 1990-х годах здание Национальной библиотеки в Таллинне нуждается в капитальном ремонте стоимостью несколько десятков миллионов евро.