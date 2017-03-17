Фирма Ragn-Sells готова принять участие в новом тендере на вывоз мусора в Таллинне

Предприятие Ragn-Sells расторгает с Таллинном договор о вывозе мусора. Причиной раздора стало нежелание столичных властей пересмотреть нынешнюю ценовую политику. В ближайшее время город намерен провести конкурс по поиску нового оператора. В Ragn-Sells подтвердили готовность принять участие в тендере, после которого, по их мнению, тарифы на вывоз мусора могут даже снизиться, передает "Актуальная камера".

Два с половиной года предприятие Ragn-Sells обслуживает клиентов центра столицы и занимается вывозом мусора на основании цен, которые были указаны в тендере 2015 года. По словам председателя правления фирмы Райна Вяэна, за это время существенно выросли объем работы, расходы на рабочую силу, а цены на топливо поднялись на рекордный за последние годы уровень. Все это побудило компанию, которая работает в убыток второй год, обратиться к столичным властям с целью пересмотреть расценки.

"За вывоз мусорного бака объемом 800 литров город сегодня получает с потребителя 4,50 евро. Мы попросили у властей добавить к тарифу еще 40 центов, что помогло бы нам покрыть расходы. В конечном итоге такое повышение цен составило бы около 10%", - пояснил председатель правления Ragn-Sells Райн Вяэна.

Таллинн ходатайство компании отклонил, назвав предложение Ragn-Sells буквально вымогательством, используя совсем другую математику.

"В тендере уже была указана возможность повышения тарифов, если растут расходы на заработную плату или повышается стоимость топлива. Цены можно было бы поднять, но не так, чтобы сразу на 50%", - ответил на это вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу.

В такой ситуации Ragn-Sells готов разорвать договор с Таллинном уже 25 мая. Столичные же власти не хотят допустить того, чтобы центр Таллинна был завален отходами, и намерены в порядке ускоренного конкурса найти нового подрядчика. В тендере готов участвовать и настоящий оператор, по данным которого, цены на вывоз мусорных контейнеров после конкурса могут и вовсе снизиться. Ведь тогда город перестанет получать плату за посредничество в прежнем объеме.

"Например, за вывоз мусора объемом 240 литров наша компания получает от города 1,26 евро. А с конечного потребителя власти просят 2,15 евро. Нетрудно подсчитать, сколько город получает денег за посредничество", - пояснил Вяэна.

То есть, за самый стандартный небольшой контейнер город каждый раз получает с потребителя 89 центов. По словам представителей Ragn-Sells, проблема возникла из-за того, что в фирме считают, что город присвоил себе монополию на организацию вывоза мусора.