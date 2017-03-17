rus.err.ee

"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные ({{commentsTotal}})

Рубрика "Нескучный Weekend" выходит на "Радио 4" по четвергам в 17:45. Автор: ERR
Культура
Культура
Ольга Григорьева

Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева 16 марта последний раз представила подборку мероприятий выходного дня. В дальнейшем эта рубрика, возможно, будет выходить на радио в другом формате.

Пятница, 17 марта

Tallinn Fashion Week познакомит поклонников с модными тенденциями уже в двенадцатый раз. На этот раз серия модных показов четырнадцати эстонских дизайнеров пройдет в Hilton Tallinn Park. В четверг и в пятницу, 16 и 17 марта можно увидеть шоу таких именитых дизайнеров, как Кайди Куур, Ирис Хавьер, Райво Холм, Диана Арно, Трийну Пунгитс, Диану Денисову и Embassy of Fashion.

Больше информации и программа мероприятия.

www.estonianfashion.eu/

Знаменитую пьесу Эжена Ионеско "Бред вдвоем" ставит в Русском театре Эстонии лауреат национальной театральной премии Артём Гареев. В разных странах и в разное время режиссеры находили и продолжают находить свои ответы на вопросы, заложенные в произведении. Эстетика театра абсурда балансирует на тонкой грани трагического и смешного. В спектакле заняты Наталья Дымченко, Илья Нартов, Иван Алексеев, Дмитрий Кордас, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Виктор Марвин и Сергей Фурманюк. Премьера состоится в четверг и в пятницу, 16 и 17 марта в Русском театре Эстонии в 19.00.

Больше информации http://veneteater.ee/?showrus=sonimine-kahele-bred-vdvoem

Еще одна постановка, которую можно посмотреть в пятницу вечером, рассказывает о совершенно разных людях, которые живут под одной крышей под названием "государство". Создатели постановки "Я скорее станцую с тобой" изучают, насколько хорошо люди чувствуют других людей, живя друг с другом в одной стране. Считываем ли мы их мысли? Знаем ли мы кто этот мужчина или кто эта женщина, что сидит за соседним столиком в кафе и пьет чай? Или правильнее было бы назвать этот напиток "tee"? Постановщик Олег Сулименко разъясняет, почему именно сейчас и почему именно такая тема: "У обществ большая надежда, что мы наконец начнем друг друга понимать. Вопрос интеграции и принадлежности снова очень актуален. Эстония в очень интересной ситуации. 30% жителей - русские, приверженцы скорее русских традиций, культуры, языка и истории… Однако они не хотят жить в России. Что хотят русские от Эстонии и что эстонцы хотят от русских, что общее и что в их желаниях и интересах различается?". Постановка "Я скорее станцую с тобой" на сцене Vaba Lava в пятницу в 19.00 и в субботу в 21.00. Последний раз.

Мероприятие на Facebook

В пятницу трио "ROMANCE" отмечает 20-летие. 20 лет тому назад, весенним вечером 8 марта, состоялся первый сольный концерт этого коллектива. Зрителям сразу понравилась своеобразная манера исполнения, приправленная оригинальными собственными аранжировками. С тех пор состоялось много концертов и в Эстонии, и на родине романса в России, и, конечно, в дальнем и ближнем зарубежье. Неизменным за 20 лет оставалось только одно – огромная любовь исполнительниц к хорошей музыке, искреннее и трогательное исполнение наряду с высоким профессионализмом и прекрасным вкусом. Юбилейный концерт трио "20 лет вместе..." предоставит возможность насладиться очаровательным романсом под звуки рояля и мандолины, а также традиционного салонного инструмента гитары,  окунуться в атмосферу танцевально-оркестровой музыки начала ХХ века. Вместе с джазовым бэндом трио воссоздаст настроение и ретро-мелодии танцевальных вечеров, когда звучали вальсы, танго и фокстроты, наполненные нежностью, страстью и любовью. Ведущим вечера будет известный писатель и тележурналист Павел Макаров. Трио "ROMANCE" в неизменном составе Аллы Китас, Натальи Перевозчиковой и Галины Тимониной ждет вас в Большом зале Центра Русской культуры в пятницу, 17 марта, в 19.00.

Мероприятие на Facebook

На сцене Ледового холла Tondiraba свой 55-летний юбилей большим сольным концертом отметит один из самых любимых и востребованных артистов Григорий Лепс. Каждое его выступление с нетерпением ждут тысячи поклонников, а юбилейный концерт обещает стать по-настоящему грандиозным музыкальным событием! Григорий Лепс — певец с немыслимой харизмой и энергетикой. Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный. Он выступит в пятницу, 17 марта, в Ледовом холле Тондираба в 20.00.

Звезда Youtube Игорь Растеряев впервые в Таллине! Несколько лет назад он покорил Интернет своей искренностью, четкими песнями и душевным исполнением. Его песни – очень простые, мелодичные и в то же время мудрые и трогательные. Игорь Растеряев сразу с первых нот располагает к себе любую аудиторию, потому что он – такой же, как и мы с вами – простой русский парень. В пятницу 17 марта 2017 года в клубе ROCKSTAR'S (ул. Tatari 6, Tallinn) состоится концерт простого русского парня с гармошкой и звезды Youtube Игоря Растеряева.

Мероприятие на Facebook

Суббота, 18 марта

Цирк. Впервые в Эстонии - самое крупное и самое престижное событие в мире цирка! Цирковой фестиваль Монте-Карло был создан в 1974, чтобы создать международную популярность в цирковом мире. Международный цирковой фестиваль Монте-Карло стал одним из самых крупных и значимых событий в цирковом мире - является аналогом "Оскара" в киноиндустрии. Каждый год десятки тысяч зрителей со всего мира посещают цирковые выступления в Княжестве Монако. Эстонскому зрителю будут представлены призеры различных лет фестивалья Монте-Карло. Например, акробаты под руководством Игоря Байбака. Эти гимнасты демонстрируют удивительную синхронность и, когда кто-либо из них выполняет сальто – замирает весь зал. Трио клоунов "Экивоки"— группа, состоящая из трех друзей-комиков. Леонид Беляков - финалист "Минуты славы" (2011), участник различных мировых телешоу со своей уникальной подопечной -  Чахой!. Павел Фадеев с уникальным и единственным в мире номером "Медведи Аэро". И многие другие в субботу, 18 марта, в 18.00 на арене Tondiraba.

Мероприятие на Facebook

Воскресенье, 19 марта 2017

В воскресенье можно отправиться на прогулку в Музей под открытым небом вместе с детьми. Маленькие концерты и специальное детское меню в корчме Колу. На хуторах можно будет мастерить и отгадывать загадки, а в школе Куйе – подписывать открытки пером и чернилами. На хуторе Сепа будут мастерить игрушечного ежа, на хуторе Хярьяпеа будут выпекать старинные сладости, в доме старовера можно сделать себе тряпичную куклу. Приходите в Музей под открытым небом в Рок-аль-Маре всей семьей в воскресенье, 19 марта, с 11.00 до 16.00.

Больше информации evm.ee



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

В пятницу до полуночи на бензоколонках Таллинна можно заправиться дешево
Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище
У побережья Йемена обстреляли судно с беженцами, 31 человек убит

Госпошлина будет зависеть от возраста автомобиля и показателя СО2

Таллинн может создать свою фирму по вывозу мусора
Журналисты: ETV+ выбрал правильный путь к аудитории - через интернет и соцсети

Журналисты Юлия Родина и Евгения Зеленская считают, что несмотря на скромные пока эфирные рейтинги телеканала ETV+, у него есть все шансы в ближайшие три года нарастить аудиторию, внимательно отслеживая привычки аудитории, которая все больше перемещается в онлайн и соцсети. Именно такой срок дает телеканалу новый глава ERR Эрик Роозе для достижения ощутимых результатов.

Дмитрия Линтера будут судить за неуплату алиментов - долг превышает 9000 евро

ФОТО: в Русском театре прошла генеральная репетиция спектакля "Бред вдвоем"
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
Мнение / Интервью
Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.

Эрик Роозе дал ETV+ пять лет для наращивания аудитории
Тоом и Мамыкин: ЕС отказывается от курса на свержение Башара Асада
Новый глава ERR Эрик Роозе обещает сделать упор на новые медиа
Ида-Вирумаа
В Старом Ахтме установят два продуктовых киоска
Вируский уездный суд приговорил насильника к 17 годам тюрьмы
Раписание поездов Elron на линии Нарва-Таллинн существенно изменится
Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице
Выбор редакции
Ушел из жизни директор Центра русской культуры Юрий Поляков
Бывший сотрудник КаПо из Ида-Вирумаа лишен госнаграды
Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации
За рубежом
Турция пригрозила Европе головной болью из-за потока мигрантов
Президенты России и Молдавии обсуждают в Кремле приднестровское урегулирование
Под Алеппо в ходе авиаудара погибло более 40 мирных жителей
Грозивший убить Обаму житель США приговорен к полугоду тюрьмы
В Риге задержаны противники шествия памяти легионеров СС
В Минске судят участников разрешенного властями марша против "налога на тунеядцев"
Эстония
Тюрьма выплатит 750 евро Вячеславу Баюку за бесчеловечные условия содержания

Госсуд 17 марта вынес решение по иску заключенного Таллиннской тюрьмы, подавшего жалобу на нечеловеческие условия содержания и требовавшего выплатить ему моральную компенсацию в размере 9660 евро. Суд уменьшил размер компенсации до 750 евро. Компенсацию выплатят убийце Вячеславу Баюку.

Адвокат: Сависаар и Центристская партия не пойдут на сделку с обвинением
Волость Нисси освободила от должности замешанного в коррупции директора школы
Яна Тоом проведет в Таллинне открытую дискуссию на тему Сирии
В пятницу Эстонию прибывают 130 британских военных
При пожаре на Сааремаа погиб мужчина
Finnair отменил в пятницу 90 авиарейсов, из них шесть на линии Таллинн-Хельсинки-Таллинн
Экономика
Разработчик программного обеспечения ProEkspert открыл представительство в Пярну
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
16.03
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
15.03
Эстонская железная дорога ищет нового руководителя
15.03
Авиакомпания "РусЛайн" намерена открыть авиасообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом
15.03
В Латвии обсуждают будущее Инчукалнского газохранилища
15.03
Комиссия по экономике отсрочила введение требования о биотопливе на год
Спорт
Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции
В четвертьфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет с "Реалом", а "Ювентус" с "Барселоной"
На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд
Кеннет Райсма уступил во втором круге на турнире во Франции
Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля
Готовиться к матчу против Кипра сборная Эстонии по футболу будет в Греции
Эстонский фигурист успешно откатал короткую программу на чемпионате мира среди юниоров
Все желающие могут получить наставления по керлингу от олимпийской чемпионки Кейтлин Лоус
Гимнастка Ольга Богданова успешно выступила на престижных соревнованиях в Риге
Культура
"АК": здание Национальной библиотеки в Таллинне находится в плачевном состоянии

Построенное в 1990-х годах здание Национальной библиотеки в Таллинне нуждается в капитальном ремонте стоимостью несколько десятков миллионов евро.

ФОТО: неделя моды в Таллинне стартовала с показа коллекции Wear-Arts
Русский театр представит новую постановку Артёма Гареева - спектакль "Бред вдвоём"
В Ласнамяэской русской гимназии поставили спектакль "Недоросль"
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Разное
350 000 жителей Эстонии верят в целебные свойства кристаллов
На военной базе Великобритании на Кипре браконьеры убили 800 тысяч птиц
Российские таможенники не выпустили в Эстонию туриста с самоваром
Старейшина Кристийне Вадим Белобровцев: плакат по случаю 8 марта я оплатил сам
По субботам в ТЛУ можно подготовиться к "Тотальному диктанту"
15.03
Не менее четырех человек погибли в США из-за снежной бури
14.03
Нью-Йорк накрыл весенний снежный шторм
14.03
За рулем попавшей в ДТП на железнодорожном переезде Сомпа машины находился 27-летний мужчина
Последние новости
18:25
Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище
18:15
Актуальная камера 17.03.2017 (18:00)
18:04
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
17:47
Тюрьма выплатит 750 евро Вячеславу Баюку за бесчеловечные условия содержания
17:16
Турция пригрозила Европе головной болью из-за потока мигрантов
16:52
Президенты России и Молдавии обсуждают в Кремле приднестровское урегулирование
16:31
Таллинн может создать свою фирму по вывозу мусора
16:00
В Эстонию в понедельник прибудет контингент французских военнослужащих
15:36
Госпошлина на автомобиль будет зависеть от его возраста и показателя СО2
15:07
У побережья Йемена обстреляли судно с беженцами, 31 человек убит
14:48
В пятницу до полуночи на бензоколонках Таллинна можно заправиться дешево
14:43
ФОТО: в Русском театре прошла генеральная репетиция спектакля "Бред вдвоем"
13:59
Журналисты: ETV+ выбрал правильный путь к аудитории - через интернет и соцсети
13:52
Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 16.03.2017 (20:00)

Погода
В пятницу облачно, осадки, +1.. +5
За рубежом
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
Эстония
"Инсайт": спустя 10 лет жертва насилия отзывает свои показания
Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком
В Таллиннской реальной школе может появиться учебно-методический центр
В Пярну открылся самый современный в городе детский сад