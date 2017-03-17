"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные

Пятница, 17 марта

Tallinn Fashion Week познакомит поклонников с модными тенденциями уже в двенадцатый раз. На этот раз серия модных показов четырнадцати эстонских дизайнеров пройдет в Hilton Tallinn Park. В четверг и в пятницу, 16 и 17 марта можно увидеть шоу таких именитых дизайнеров, как Кайди Куур, Ирис Хавьер, Райво Холм, Диана Арно, Трийну Пунгитс, Диану Денисову и Embassy of Fashion.

Больше информации и программа мероприятия.

www.estonianfashion.eu/

Знаменитую пьесу Эжена Ионеско "Бред вдвоем" ставит в Русском театре Эстонии лауреат национальной театральной премии Артём Гареев. В разных странах и в разное время режиссеры находили и продолжают находить свои ответы на вопросы, заложенные в произведении. Эстетика театра абсурда балансирует на тонкой грани трагического и смешного. В спектакле заняты Наталья Дымченко, Илья Нартов, Иван Алексеев, Дмитрий Кордас, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Виктор Марвин и Сергей Фурманюк. Премьера состоится в четверг и в пятницу, 16 и 17 марта в Русском театре Эстонии в 19.00.

Больше информации http://veneteater.ee/?showrus=sonimine-kahele-bred-vdvoem

Еще одна постановка, которую можно посмотреть в пятницу вечером, рассказывает о совершенно разных людях, которые живут под одной крышей под названием "государство". Создатели постановки "Я скорее станцую с тобой" изучают, насколько хорошо люди чувствуют других людей, живя друг с другом в одной стране. Считываем ли мы их мысли? Знаем ли мы кто этот мужчина или кто эта женщина, что сидит за соседним столиком в кафе и пьет чай? Или правильнее было бы назвать этот напиток "tee"? Постановщик Олег Сулименко разъясняет, почему именно сейчас и почему именно такая тема: "У обществ большая надежда, что мы наконец начнем друг друга понимать. Вопрос интеграции и принадлежности снова очень актуален. Эстония в очень интересной ситуации. 30% жителей - русские, приверженцы скорее русских традиций, культуры, языка и истории… Однако они не хотят жить в России. Что хотят русские от Эстонии и что эстонцы хотят от русских, что общее и что в их желаниях и интересах различается?". Постановка "Я скорее станцую с тобой" на сцене Vaba Lava в пятницу в 19.00 и в субботу в 21.00. Последний раз.

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В пятницу трио "ROMANCE" отмечает 20-летие. 20 лет тому назад, весенним вечером 8 марта, состоялся первый сольный концерт этого коллектива. Зрителям сразу понравилась своеобразная манера исполнения, приправленная оригинальными собственными аранжировками. С тех пор состоялось много концертов и в Эстонии, и на родине романса в России, и, конечно, в дальнем и ближнем зарубежье. Неизменным за 20 лет оставалось только одно – огромная любовь исполнительниц к хорошей музыке, искреннее и трогательное исполнение наряду с высоким профессионализмом и прекрасным вкусом. Юбилейный концерт трио "20 лет вместе..." предоставит возможность насладиться очаровательным романсом под звуки рояля и мандолины, а также традиционного салонного инструмента гитары, окунуться в атмосферу танцевально-оркестровой музыки начала ХХ века. Вместе с джазовым бэндом трио воссоздаст настроение и ретро-мелодии танцевальных вечеров, когда звучали вальсы, танго и фокстроты, наполненные нежностью, страстью и любовью. Ведущим вечера будет известный писатель и тележурналист Павел Макаров. Трио "ROMANCE" в неизменном составе Аллы Китас, Натальи Перевозчиковой и Галины Тимониной ждет вас в Большом зале Центра Русской культуры в пятницу, 17 марта, в 19.00.

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На сцене Ледового холла Tondiraba свой 55-летний юбилей большим сольным концертом отметит один из самых любимых и востребованных артистов Григорий Лепс. Каждое его выступление с нетерпением ждут тысячи поклонников, а юбилейный концерт обещает стать по-настоящему грандиозным музыкальным событием! Григорий Лепс — певец с немыслимой харизмой и энергетикой. Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный. Он выступит в пятницу, 17 марта, в Ледовом холле Тондираба в 20.00.

Звезда Youtube Игорь Растеряев впервые в Таллине! Несколько лет назад он покорил Интернет своей искренностью, четкими песнями и душевным исполнением. Его песни – очень простые, мелодичные и в то же время мудрые и трогательные. Игорь Растеряев сразу с первых нот располагает к себе любую аудиторию, потому что он – такой же, как и мы с вами – простой русский парень. В пятницу 17 марта 2017 года в клубе ROCKSTAR'S (ул. Tatari 6, Tallinn) состоится концерт простого русского парня с гармошкой и звезды Youtube Игоря Растеряева.

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Суббота, 18 марта

Цирк. Впервые в Эстонии - самое крупное и самое престижное событие в мире цирка! Цирковой фестиваль Монте-Карло был создан в 1974, чтобы создать международную популярность в цирковом мире. Международный цирковой фестиваль Монте-Карло стал одним из самых крупных и значимых событий в цирковом мире - является аналогом "Оскара" в киноиндустрии. Каждый год десятки тысяч зрителей со всего мира посещают цирковые выступления в Княжестве Монако. Эстонскому зрителю будут представлены призеры различных лет фестивалья Монте-Карло. Например, акробаты под руководством Игоря Байбака. Эти гимнасты демонстрируют удивительную синхронность и, когда кто-либо из них выполняет сальто – замирает весь зал. Трио клоунов "Экивоки"— группа, состоящая из трех друзей-комиков. Леонид Беляков - финалист "Минуты славы" (2011), участник различных мировых телешоу со своей уникальной подопечной - Чахой!. Павел Фадеев с уникальным и единственным в мире номером "Медведи Аэро". И многие другие в субботу, 18 марта, в 18.00 на арене Tondiraba.

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Воскресенье, 19 марта 2017

В воскресенье можно отправиться на прогулку в Музей под открытым небом вместе с детьми. Маленькие концерты и специальное детское меню в корчме Колу. На хуторах можно будет мастерить и отгадывать загадки, а в школе Куйе – подписывать открытки пером и чернилами. На хуторе Сепа будут мастерить игрушечного ежа, на хуторе Хярьяпеа будут выпекать старинные сладости, в доме старовера можно сделать себе тряпичную куклу. Приходите в Музей под открытым небом в Рок-аль-Маре всей семьей в воскресенье, 19 марта, с 11.00 до 16.00.

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