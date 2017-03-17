"АК": врачи не смогли добиться конкретных результатов на встрече с министром Осиновским

Сегодня прошли переговоры между представителями врачей и министром здравоохранения и труда Евгением Осиновским. Изменится ли финансирование медицинского сектора и на каких условиях может быть подписан коллективный договор, выясняла "Актуальная камера".

Сегодня медики встречались с министром здравоохранения и труда Евгением Осиновским, чтобы обсудить дополнительное финансирование здравоохранения, в том числе повышение зарплат. В противном случае врачи не согласны подписывать коллективный договор.

"В следующий вторник, 22 марта, пройдет заседание совета Больничной кассы, где будет сделано очередное предложение по изменению компонента зарплаты. Вопрос, будут ли утверждены эти 23 миллиона, которые забронированы для увеличения зарплатной составляющей, и войдут ли они в ценник Больничной кассы", - спрашивает генеральный секретарь Союза врачей Катрин Рехемаа.

Повышение зарплат у медиков в планах с 1 апреля. Второе условие медиков - общее увеличение объема средств в здравоохранении. Если правительство, как и обещало вчера, начнет 10 апреля детальное обсуждение финансирования Больничной кассы, то врачи готовы подписать коллективный договор и сохранить стабильность рабочего процесса. Но медики требуют разъяснить, какие дополнительные обязанности планируется возложить на Больничную кассу.

"Часть расходов на здравоохранение у нас осуществляется через государственный бюджет и иные учреждения, например, финансирование Скорой помощи, некоторых видов лекарств и некоторых услуг. Мы хотим сократить или уменьшить раздробленность финансирования медицинского сектора, объединить разные расходы и услуги, предоставляемые сегодня в медицинском секторе, под одну крышу", - пояснил министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский.

Если Больничная касса возьмет на себя дополнительные обязательства, то врачи хотят знать, откуда появятся деньги, говорит Рехемаа.

"Это надо очень хорошо объяснить и продемонстрировать цифрами, чтобы все убедились, что когда обязанностей станет больше, то для них нашлось бы реальное финансовое покрытие. Чтобы не получилось такого, что Больничная касса возьмет на себя дополнительные обязанности, а денег будет не хватать и бардак продолжится", - добавила Рехемаа.

Во вторник представители министерства, Больничной кассы и медиков обсудят перспективы не только здравоохранения, но и зарплат работников в белых халатах.