Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище

Похороны директора Центра русской культуры Юрия Полякова состоятся 21 марта на Александро-Невском кладбище в Таллинне. Гражданская панихида начнется в большом зале ЦРК в 10 утра.

Программа прощания с Юрием Поляковым:

10:00 - Гражданская панихида в большом зале Центра русской культуры

12:00 - Отпевание в соборе Александра Невского

13:30 - Похороны на Александро-Невском кладбище

Многолетний руководитель ЦРК Юрий Поляков (64) скоропостижно скончался утром 16 марта.

Он родился в 1953 году в России, но с младенческих лет жил в Эстонии. Учился в Таллинне, потом в Петербурге, получив сначала экономическое, а затем юридическое образование.

Поляков в течение многих лет входил в состав Таллиннского городского собрания, был вице-председателем фракции Центристской партии и возглавлял Центр Русской культуры в Таллинне.