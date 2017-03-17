Латвийское рыболовецкое судно стало первым заложником спора между ЕС и Норвегией

Норвежцы не признали 16 лицензий, выданных ЕС в декабре 2016 года на вылов рыбных ресурсов в районе Шпицбергена. Латвийское судно оказалось первым заложником этого противостояния между ЕС и Норвегией. Оно было задержано в середине января. Норвежские власти выставили рыбакам штраф в размере 200 тысяч евро. Владельцы этот штраф платить не собираются.

Норвегия предложила обменяться квотами с Европейским союзом, чтобы суда стран ЕС могли получать лицензии на легальный вылов снежного краба на континентальном шельфе Норвегии.

Норвегия по-прежнему считает, что лов снежного краба велся незаконно, так как ни у ЕС, ни у Латвии нет прав выдавать лицензии на его вылов без согласия Норвегии. У латвийского судна Senators такой лицензии не было, поэтому его действия считаются незаконными, сообщает lsm.lv

Судно занималось ловлей снежного краба в шельфовых водах архипелага Шпицберген, что оговаривается Парижской конвенцией 1920 г, подписанной 42 странами. Однако Норвегия придерживается мнения, что под действие договора подпадает только около 22 км территориальных вод Шпицбергена – но не континентальный шельф, который является норвежским.