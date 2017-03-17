Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону выиграли финка Мари Лаукканен и норвежец Йоханнес Бё

Сегодня в Осло стартовал заключительный этап Кубка мира по биатлону. В первый день норвежского этапа прошли мужская и женская спринтерские гонки. Их выиграли финка Мари Лаукканен и норвежец Йоханнес Тийнес Бё. Из представителей сборной Эстонии никто в топ-60 и завтрашние гонки преследования не пробился, передает "Актуальная камера".

Неожиданно закончилась женская спринтерская гонка в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в Осло. Первую в карьере победу на титульных соревнованиях добыла Мари Лаукканен. Обычно финская спортсменка не отличается точной стрельбой, однако сегодня оба огневых рубежа она отработала на ноль и благодаря своей традиционно высокой скорости на лыжне сумела показать лучший результат.

Второе и третье места достались француженкам Жюстин Брайса и Анаис Бескон. Обе тоже были безупречны при стрельбе.

А вот досрочной обладательнице Большого хрустального глобуса немке Лауре Дальмайер эта гонка не удалась. Уже на первом огневом рубеже она допустила три промаха и в итоге заняла лишь 31-е место. И такой слабый результат немки позволил занявшей 4-е место чешке Габриэле Коукаловой обогнать Дальмайер в борьбе за малый хрустальный глобус в спринтерском зачёте.

Эстонские девушки снова не порадовали. Кадри Лехтла допустила один промах, но из-за низкой скорости на лыжне показала лишь 99-й результат из 103-х участниц. Мерил Бейлманн с тремя промахами заняла 93-е место. А лучше всех выступила Йоханна Талихярм. Она также с тремя неудачными выстрелами финишировала 74-й. Таким образом, никто из эстонских биатлонисток не пробился в завтрашнюю гонку преследования, а это значит, что международный сезон для них завершен.

У мужчин спринт выиграл безупречно стрелявший норвежец Йоханнес Тийнес Бё. Вторым стал досрочный обладатель Большого хрустального глобуса и малого в спринтерском зачёте француз Мартен Фуркад, а третьим россиянин Антон Шипулин.

Лучший из эстонских биатлонистов Рене Цахкна при идеальной стрельбе занял лишь 72-е место. Роланд Лессинг и Каури Кыйв допустили по 3 промаха и финишировали сооотвестевенно на 81-й и 87-й позициях.