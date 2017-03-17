В День сна в Таллинне можно было задать вопросы неврологу, психологу и пульманологу

Эстония сегодня отмечает международный день сна. В честь этого дня Северо-Эстонская региональная больница впервые устроила инфодень, на котором можно было задать вопросы неврологу, психологу и пульмонологу. К врачам была возможность обратиться бесплатно и даже без очереди, передает "Актуальная камера".

Сон важен в любом возрасте, есть и медицинская отрасль, занимающаяся проблемами сна - сомнология. Сегодня в Северо-Эстонской региональной больнице Всемирный день сна отметили лекциями, на которых можно было узнать о современных методах изучения и нормализации сна.

"Исследования сна и изучение расстройства дыхания во время сна можно пройти по всей Эстонии. Можно обратиться в региональную или уездную больницу, к пульмонологу или к другому врачу, который занимается проблемами сна", - рассказала пульмонолог, сомнолог Эрве Сыыру.

Чтобы попасть на приём к такому специалисту, придётся подождать пару месяцев, а без поддержки Больничной кассы такое исследование может еще и дорого обойтись.

"Скажу так, исследования расстройства дыхания во время сна в Эстонии можно провести по цене от 35 евро. Однако, такое исследование не покажет всех причин, из-за чего возникла проблема. Как правило, в исследованиях за 500 евро используется больше электродов, что позволяет получить достаточно информации для лечения пациента", - добавила Сыыру.

Кроме проблем с дыханием, частой проблемой как у пожилых, так и у молодых людей с сидячим образом жизни, является синдром беспокойных ног. Такое расстройство лечит уже невролог. Однако, прежде чем обращаться к врачу, попробуйте для начала поменять стиль жизни на более подвижный.

"Первые рекомендации врача - прежде чем начинать прием лекарств - поменять стиль жизни. Известно, что умеренная физическая активность, прогулки или ходьба с палками, помогает и облегчает симптомы. Конечно, тяжёлых тренировок или нагрузок по вечерам стоит избегать, иначе будет только хуже. Но ежедневная прогулка точно пойдет на пользу", - рекомендует невролог Катрин Сикк. .

Исследования сна можно пройти практически в каждом городе страны.