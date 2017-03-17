Актуальная камера 17.03.2017 (20:00)

Журналисты Юлия Родина и Евгения Зеленская считают, что несмотря на скромные пока эфирные рейтинги телеканала ETV+, у него есть все шансы в ближайшие три года нарастить аудиторию, внимательно отслеживая привычки аудитории, которая все больше перемещается в онлайн и соцсети. Именно такой срок дает телеканалу новый глава ERR Эрик Роозе для достижения ощутимых результатов.
Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.
Департамент защиты прав потребителей закрыл доступ к веб-странице интернет-магазина фирмы Crazydeal Group OÜ, поскольку предприятие обмануло 703 покупателя: не доставило приобретенные товары, не вернуло уплаченные за товар деньги и не выполнило предписания департамента.
Среди участников фестиваля - 25 поэтов из шести стран, которые в течение трёх дней представят своё творчество на различных площадках университетского города, передает "Актуальная камера".