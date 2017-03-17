Глава НАТО не видит угрозы российского вторжения в страны Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной опасности военного вторжения России в страны Балтии.

Как сообщает агентство Associated Press, Столтенберг сделал это заявление 17 марта в Копенгагене во время встречи с членами датского правительства. По словам генерального секретаря НАТО, альянс "беспокоят" действия России и ее возможные устремления, однако при этом "важно не драматизировать ситуацию".

За последние месяцы НАТО развернула вооруженные силы на территории граничащих с Россией балтийских стран в результате роста опасений в этих государствах по поводу возможного вторжения российских войск как продолжения присоединения Крыма.

Столтенберг заявил, что альянс наблюдает "практически постоянно" возникающие угрозы террористических и компьютерных атак, но нет никаких признаков "опасности вторжения обычных вооруженных сил в страны НАТО, включая страны Балтии".