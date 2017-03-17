Полиция просит помощи в поиске 67-летнего жителя Маарду

Полиция ищет 67-летнего Паули Антти, который ушел в начале марта из квартиры по улице Оруметса в Маарду.

С Паули Антти не было никакого контакта с 6-го марта, и он до сих пор не вернулся домой. Об исчезновении мужчины сообщили 10 марта. При уходе из дома он взял с собой только права, все другие документы и мобильный телефон остались дома.

У мужчины могут быть проблемы со здоровьем и памятью.

Сотрудники правопорядка проверили больницы, дачу мужчины и другие места, где он мог бы находиться, но до сих пор не нашли его. Опрос проживающих в этом районе людей ничего не дал.

Мужчина живет в Эстонии более 12 лет, его родственники проживают в Финляндии. Паули Антти свободно говорит на эстонском и финском языках.

Полиции не известно, как был одет мужчина, когда он ушел из дома, возможно, на нем были серые спортивные брюки. Его рост около 170 см, он крепкого телосложения, у него седые волосы, и поскольку у него больные ноги, он не может быстро ходить.

Полиция просит всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, позвонить по номеру 112, 612 3000 или 612 5311.