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У спецслужбы США украли ноутбук с секретной информацией о Трампе, Клинтон и папе римском ({{commentsTotal}})

Ноутбук. Иллюстративное фото. Автор: Scanpix
За рубежом
За рубежом

Ноутбук с секретной информацией, касающейся президента США Дональда Трампа, его бывшей соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон, а также папы римского Франциска украден в четверг из машины секретной службы, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, который ссылается на источники в правоохранительных органах, в настоящее время полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленников и изучает записи видеокамер, передает Интерфакс.

Как отметили источники CBS, факт кражи конфиденциальных документов "подрывает национальную безопасность".

В свою очередь, телеканал ABC News уточнил, что кража произошла в Бруклине в минувший четверг утром. Среди украденной информации - план небоскреба "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, а также детали расследования относительно использования Клинтон личного почтового сервера в бытность госсекретарем США.

Секретная служба США попросила помощи в поисках украденного у нее ноутбука

Официальный представитель Секретной службы США Кэти Милхоен в пятницу подтвердила информацию о краже ноутбука с секретной информацией, касающейся президента США Дональда Трампа, его бывшей соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон, а также папы римского Франциска.

"Выданные Секретной службой ноутбуки имеют несколько уровней безопасности, включая полное шифрование диска, и на них не разрешается хранить секретную информацию. Идет расследование. Пока данные собираются, Секретная служба воздерживается от дополнительных комментариев", - приводит телеканал CNN слова Милхоен.

Она добавила, что "Секретная служба просит всех, кто обладает информацией о данном преступлении, обратиться в нью-йоркский Департамент полиции и отделение Секретной службы в Нью-Йорке". 

Редактор: Надежда Берсенёва



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