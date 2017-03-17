Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами

Судя по выводам, сделанным в Институте исследования общества, подавляющая часть эстонцев не причисляет себя к какой-то идеологии. Лишь три процента является убежденными либералами и консерваторами. Но есть и такие, кто и вовсе путается в терминах, а пятая часть не может о своих принципах и установках по шкале консерватизма-либерализма ничего определенного, передает "Актуальная камера".

В исследовании под названием "Невидимое большинство", посвященном изучению настроений в эстонском обществе последних двух лет, приняли участие около 800 имеющих право голоса граждан Эстонии.

В Институте общественных исследований решили выяснить, считают ли жители Эстонии себя больше консерваторами или либералами и обнаружили кое-что любопытное. Для начала респондентам было предложено самостоятельно расположить свои убеждения по так называемой "политической шкале".

Участники также ответили и на несколько вопросов, связанных с политическими и социальными проблемами, такие вопросы часто проводят в обществе идеологический водораздел.

Как, например, люди относятся к нулевому варианту гражданства, гомосексуальности и однополым бракам?

"Мы обнаружили интересное обстоятельство. Обычный среднестатистический эстонец не хочет себя как-то приравнивать ни к консерваторам, ни к либералам. Он выбирает середину или вообще не может сказать, кем он является. Убежденным либералом или консерватором считает себя лишь очень малая доля опрошенных - всего 3% придерживается какой-то определенной идеологии", - пояснил cтарший аналитик Института исследования общества Пеэтер Эспак.

Из рапорта мы узнали, что 80% опрошенных придерживаются более консервативных взглядов. При этом, многие из них, 42% располагают себя на шкале либерализм-консерватизм где-то посередине.

Другими словами, причисляя себя к той или иной группе на словах, на деле люди так и не могут определиться со своими убеждениями, поскольку придерживаются абсолютно разных мнений. А другие же вовсе не понимают, что вообще означает быть либералом или консерватором.