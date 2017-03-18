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ФОТО: в Эстонию прибыли 130 военнослужащих группы быстрого реагирования НАТО ({{commentsTotal}})

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Эстония
Эстония

В Эстонию в пятницу прибыло первое подразделение вооруженных сил Великобритании, входящее в состав размещаемого в этой стране международного батальона НАТО.

На авиабазе Эмари передовой отряд в составе 130 человек встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Как ожидается, до середины апреля должны прибыть все остальные члены батальонной боевой группы, а также танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и другая боевая техника.

Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО.

Как заявил побывавший во вторник в Эстонии командующий вооруженными силами США в Европе генерал Куртис Скапаротти, размещаемые в Эстонии подразделения части НАТО являются ответом на агрессию России в Крыму.

Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, в понедельник, 20 марта, ожидается прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек.

Личный состав международного батальона будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, а техника – по суше или по морю через порт Палдиски.

Всего в составе боевой батальонной группы будет около 1200 военнослужащих, в том числе 800 из Великобритании и 400 из Франции. Возглавит международный батальон Великобритания. Батальон НАТО будет взаимодействовать с Первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии и разместится в военном городке в Тапа.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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