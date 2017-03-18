ФОТО: в парижском аэропорту Орли неизвестный напал на военный патруль

В парижском аэропорту Орли пограничник застрелил мужчину, который отобрал оружие у солдата. Как сообщает Le Monde, он схватил автомат и бросился бежать, но пограничник успел его застрелить.

По информации телеканала BFM TV, нападавший действовал в одиночку, передает ТАСС, meduza.io, Би-Би-Си. Он стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. По данным BFM TV, мужчина был сразу же нейтрализован самими солдатами.

Мотивы преступника неизвестны. Аэропорт частично эвакуировали.

Инцидент произошел в южном терминале Орли – второго по величине аэропорта Парижа и Франции, расположенного в 20 км к югу от столицы.

В аэропорт приехал министр внутренних дел Брюно Ле Ру.

Орли временно закрыт. Полеты приостановлены.

Утром на севере Парижа мужчина ранил полицейского из огнестрельного оружия. Официально два нападения не связывают, но Reuters сообщает, что это был один и тот же человек.