В парижском аэропорту застрелили мужчину, напавшего на военнослужащих

По информации телеканала BFM TV, нападавший действовал в одиночку, передает ТАСС, meduza.io, Би-Би-Си. Он стремительно набросился на военных и попытался выхватить у одного из них оружие. По данным BFM TV, мужчина был сразу же нейтрализован самими солдатами. По словам представителя Министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранда, саперы не обнаружили на теле подозреваемого взрывных устройств.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру сказал, что нападавший известен французским силам правопорядка и числился в списке радикализованных лиц. По данным следователей, мужчина сначала рано утром угнал машину, затем ранил сотрудника полиции, остановившего его автомобиль для проверки документов к северу от Парижа. Потом он прибыл в Орли и какое-то время шел за тремя военными - двумя мужчинами и женщиной, патрулировавшими аэропорт. Затем он сзади схватил женщину за шею и попытался отобрать у нее автомат. Сослуживцы пришли ей на помощь и застрелили нападавшего.

Орли, расположенный в 13 км к югу от Парижа – второй по величине аэропорт французской столицы. Пассажирам, вылетающим в субботу из аэропорта, рекомендовано рассмотреть другие варианты путешествия, так как прием и отправление рейсов из Орли временно приостановлены. Из авиагавани были эвакуированы 3000 человек.

В момент атаки в аэропорту находился один из кандидатов в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян (партия "Вставай, Франция"). В своем микроблоге в Twitter он пожаловался, что в западном терминале нет сотрудников службы безопасности, пассажиров никто не информирует о происходящем.