Эрки Сависаар запретил бы продажу алкоголя за наличные

Вице-председатель Центристской фракции в Рийгкогу Эрки Сависаар считает, что в Эстонии надо обсудить ограничения, которые бы в дальнейшем разрешали покупать алкоголь только при оплате банковской карточкой.

Сависаар сказал, что поддерживает ограничения в алкогольной политике, согласно которым за алкогольные напитки можно было бы платить только банковской карточкой. По его словам, эта мера снизила бы возможности молодежи покупать алкоголь в магазинах.

Если сейчас в некоторых магазинах людям младше 18 лет удается покупать алкоголь за наличные деньги, то в случае оплаты карточкой, осталась бы информация, что несовершеннолетнему был продан алкоголь.

"Это стало бы дисциплинирующей мерой для магазинов. Также можно дополнить технические решения таким образом, чтобы несовершеннолетним не удавалось провести карточный платеж, если они попытаются расплатиться за алкоголь", – сказал Сависар.