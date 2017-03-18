С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Чудского озера

С субботы, 18 марта, установлен запрет на выход лед всего Чудского озера, так как из-за теплой погоды лед стал хрупким и находиться на льду опасно, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

По словам старшего комиссара бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, состояние льда ухудшилось очень быстро. В последние несколько дней пограничники несколько раз приходили на помощь рыбакам, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

"С субботы выход на лед запрещен как на транспортных средствах, так и пешком", – напомнил Клаус.

Информацию о действующих запретах на выход на лед и о состоянии льда можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны либо на ближайшей погранзаставе.

Информацию о действующих запретах на выход на лед и о состоянии льда можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны.