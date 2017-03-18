В объективе "АК+": местные мусульмане, особые дети в обычной школе и интервью с Михаилом Герцем ({{commentsTotal}})
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 19 марта.
В программе:
Борьба с ветряными мельницами или оправданные меры безопасности? О росте антимигрантских настроений и местных мусульманах – в репортаже Натальи Демидовой.
Каждому по способностям? О новых планах Министерства образования в системе обучения детей с ограниченными возможностями в сюжете Евгении Волохонской.
Знакомство с дирижером Михаилом Герцем. С любимцем Эри Класа, музыкантом мирового уровня в своем дебютном репортаже знакомит Сергей Михайлов.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+.
Ведущий выпуска – Николай Лощин.
Редактор: Ирина Киреева