Кивиряхк: "зеленым" не хватает ярких личностей

Руководитель исследования популярности партий, проведенного Turu-uuringute AS по заказу ERR, Юхан Кивиряхк прокомментировал службе новостей "Радио 4", что на политической арене в этом году царствует застой, однако выделил рост популярности непарламентской партии "Зеленые Эстонии".

С начала года существенных изменений в рейтингах партий не произошло: по-прежнему впереди центристы, которых поддерживает 29% респондентов, четверть избирателей поддерживают реформистов, а все остальные партии конкурируют на уровне 10% (11% – соцдемы, 8% – консерваторы и 7% – IRL и Свободная партия).

"К магической отметке в 5% (избирательный барьер - прим. ред.) приблизились "зеленые". Их поддержка постоянно росла с начала года. Важно отметить, что среди самых юных избирателей с 18 до 25 лет их поддержка – 13%", – отметил социолог.

Он объясняет это интересом общества к проблемам, касающимся Rail Baltica, закона о лесах, меховых ферм, которые затрагивают именно юных людей. "Для "зеленых" в этом смысле сейчас очень благополучное время. Их беда в том, что у них нет таких ярких личностей. Надо быть более видным в обществе", – сказал Юхан Кивиряхк.

Александр Лаане: интерес к "зеленым" растет из-за противостояния проекту Rail Baltica

По словам председателя партии Александера Лаане, интерес к "зеленым" растет, к ним присоединилось много молодых людей, которых в ближайшее время приобщат к руководящим органам партии, передает ERR Uudised.

По его словам, за ростом популярности партии стоят темы, которыми "зеленые" занимались годами – видовое богатство лесов, возобновляемые источники энергии, зарплата гражданина и органическое сельское хозяйство. А также суперзатратный проект Rail Baltica, отметил Лаане. "Окружающая среда в целом очень важная тема и ее развитие было недооценено. Молодежь очень хорошо понимает, что это центральная тема в мире".