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Эрдоган ожидает восстановления смертной казни после референдума ({{commentsTotal}})

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в конституцию, сообщило в субботу Agence France-Presse.

"Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля", – приводит слова Эрдогана агентство ТАСС. Он добавил, что без колебаний одобрит закон.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля прошлого года.

Редактор: Ирина Киреева



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