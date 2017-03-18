Эрдоган ожидает восстановления смертной казни после референдума

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от парламента страны восстановления смертной казни после проведения референдума по поправкам в конституцию, сообщило в субботу Agence France-Presse.

"Семьи мучеников, семьи наших героев не должны беспокоиться. Я верю, что если на то будет воля божья, парламент сделает необходимое касательно ваших требований по смертной казни после 16 апреля", – приводит слова Эрдогана агентство ТАСС. Он добавил, что без колебаний одобрит закон.

Часть общественности начала призывать вернуть смертную казнь в Турции после попытки военного переворота в стране 16 июля прошлого года.