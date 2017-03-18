"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL

Ольга Иванова продолжает бунтовать, Эдгар Сависаар готов дать бой на муниципальных выборах, Евгений Осиновский борется за трезвость даже в свой день рождения, а Таави Рыйвас учится на капитана корабля - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

Оппозиционер недели: Ольга Иванова

Ольга Иванова в очередной раз публично выразила недовольство генеральной линией Центристской партии. На этот раз по вопросу выборов руководства парламентской фракции, которые намечены на 23 марта. Центристы решили оставить все ключевые фигуры на своих местах - председателя фракции Керсти Сарапуу и ее заместителей Эрки Сависаара и Валерия Корба.

"Предложила от лица семи членов фракции кандидатуру Эрки Сависаара на пост председателя фракции и попросила правление партии дать возмножность членам фракции выбирать из двух кандидатов. Эрки был с этим согласен. Однако правление решило предложить только кандидатуру Саарапуу. Жаль. Грустно, что об этом факте не было ни слова и в пресс-собщении. Так вот у нас относятся к инакомыслящим", - посетовала Иванова на своей странице в Facebook.

На этой неделе Иванова была также в центре внимания в связи с решением Эдгара Сависаара все-таки пойти на муниципальные выборы. Решение еще не официальное, многое будет зависеть от здоровья экс-лидера центристов, но принципиальное согласие на выставление кандидатуры в столичном районе уже дано.

"Самое достойное место для него - это, естественно, второй номер в списке. Но как будет в итоге, пока неизвестно. Сейчас он просто попросил внести свое имя в список", - заявила в интервью "Актуальной камере" председатель Ласнамяэского округа центристов Ольга Иванова. Напомним, что первый номер в списке уже зарезервирован за вице-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Это решение вызвало негодование Ивановой, которая прочила на это место Эдагара Сависаара. После этого она вместе с пятью коллегами по центристской фракции устроила демарш, демонстративно покинув одно из парламентских заседаний.

Всего центристы собираются выставить 100 кандидатов. Ранее было объявлено, что в Ласнамяэ выставит свою кандидатуру сын Эдгара Сависаара - Эрки. Если же Эдгар все-таки пойдет на выборы, то Эрки заявил, что поменяет решение и будет баллотироваться в Мустамяэ. С политтехнологической точки зрения все логично. Два Сависаара в одном округе - распыление потенциала партии.

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Гадание недели: кто наберет больше голосов - Кылварт или Сависаар?

Если Эдгар Сависаар все-таки пойдет на выборы, то возникает вопрос. Кто наберет больше голосов - экс-лидер центристов или же первый номер списка? Ответ не столь однозначный. Сависаар последнее время не всегда выходит победителем. Достаточно вспомнить и выборы в Европарламент, когда Яна Тоом набрала больше голосов, чем Эдгар. Так что внутрипартийная борьба обещает быть интересной.

С другой стороны, и первый номер еще не все гарантирует. "Политрулет" изучил результаты последних выборов в Таллинне на предмет, всегда ли локомотив центристского списка финишировал первым. Выяснилось, что не всегда. На парламентских выборах 2015 года первым номером в избирательном округе номер 3 (Мустамяэ и Нымме) шел вице-мэр Таллинна Арво Саарапу. К финишу он пришел лишь третьим, уступив Рейну Ратасу и Эрки Сависаару (это, кстати, как раз то, о чем мы говорили раньше - порой известная фамилия значительно важнее номера в списке).

На местных выборах 2013 года в районе Кесклинн Михаил Корб опередил шедшего в списке первым Тоомаса Витсута, в Кристийне - Андрей Новиков обогнал Марику Туус-Лаул, которая оказалась лишь третьей, уступив еще и Владимиру Вельману, в Нымме - Рейн Ратас выиграл у Арво Саарапуу. То есть в трех из восьми избирательных округов Таллинна фамилии локомотивов и набравших больше всех голосов центристов различались.

Трезвенник и именинник недели: Евгений Осиновский

Последнее время министр здравоохранения и труда попадал под шквальный огонь критики со стороны многих несознательных (и наверняка пьющих) элементов за проведение в жизнь слишком жесткой алкогольной политики. Но все-таки нашлись люди, которые оценили по достоинству борьбу Осиновского с зеленым змием. Эстонский союз трезвости наградил министра титулом "Деятель года". Председатель организации Лаури Беэкманн считает, что политика Осиновского сфокусирована на народном здоровье, причем министр разъясняет ее правительству, парламентским фракциям и широкой общественности.

"Мотивы Осиновского подвергались нападкам как на общем, так и на персональном уровне, эти шаги называли популистскими и экстремистскими. Но каждый, кто готов основательнее углубиться в тему, поймет, что эти меры, принять которые настойчиво рекомендует и Всемирная организация здравоохранения, основаны на фактах", - сказал Беэкманн. Союз трезвости выбирает деятелей года с 2007-го, и ранее министров среди лауреатов не было. Какое-то отношение к политике имела только вице-мэр Таллинна доктор Мерике Мартинсон, которую удостоили этого титула за проделанную в 2007 году работу.

Впрочем, на этой неделе серьезную заявку на получение следующего звания "Деятель года" сделал депутат парламента от центристов Эрки Сависаар, предложивший запретить продажу алкоголя за наличные. По словам политика, эта мера снизила бы возможности молодежи покупать алкоголь в магазинах. В случае оплаты карточкой осталась бы информация, что несовершеннолетнему был продан алкоголь. "Также можно дополнить технические решения таким образом, чтобы несовершеннолетним не удавалось провести карточный платеж, если они попытаются расплатиться за алкоголь", – сказал Сависаар.

Если титул от трезвенников оказался хорошим подарком Осиновскому, которому 15 марта исполнился 31 год, на день рождения, то совсем другие эмоции у министра вызвала попытка вручить ему в качестве презента водку "Ossinovsky". Первая партия этого продукта сошла с конвейера как раз в день рождения министра.

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По волостям: Лайне Рандъярв, Сийм Каллас и Айвар Рийсалу

Депутат Рийгикогу Лайне Рандъярв на муниципальных выборах 2017 года будет баллотироваться в волости Раэ. Избирательный список реформистов в этом самоуправлении возглавит волостной старейшина Март Вырклаэв, а в тройку также вошел генеральный секретарь Партии реформ Тынис Кыйв. Волость Раэ находится неподалеку от Таллинна, и в ней живет примерно 17 тысяч человек. На прошлых местных выборах Ландъярв баллотировалась в Ласнамяэ. Экс-министр культуры тогда даже рассматривалась как один из возможных кандидатов реформистов на пост мэра Таллинна, в итоге "белки" сделали выбор в пользу Валдо Рандпере.

Возможно, состоится и еще одно мощное усиление волостей. Почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас, скорее всего, будет баллотироваться в волостное собрание Виймси. В муниципальных и парламентских выборах Каллас не участвовал с 2003 года. На прошлых местных выборах в Виймси баллотировалась дочь Сийма - Кая, но теперь депутат Европарламента собирается выдвигать свою кандидатуру в Таллинне.

Марина и Айвар Рийсалу. Фото: Postimees/Scanpix

Город на волость решил сменить и Айвар Рийсалу. Последние два года он был вдалеке от большой политики. В 2014 году Рийсалу перешел из Центристской партии в IRL, и по итогам парламентских выборов-2015 потерял место в Рийгикогу. На местных выборах 2013 года известный певец, бизнесмен и кайтселийтчик был кандидатом центристов в мэры Тарту. Он до сих пор является членом Тартуского горсобрания, но на выборах 2017-го собирается баллотироваться в волости Кейла. "Почему бы мне не стать следующим волостным старейшиной Кейла, - сказал в интервью "Семичасовым новостям" (TV3) живущий неподалеку от Вазалемма Рийсалу. - Мне не все равно, как тут дела у людей идут".

Пока Рийсалу остается членом IRL, но он не исключил, что к следующим выборам в Рийгикогу вернется в ряды центристов. В эту партию Айвар и порекомендовал вступать всем новичкам, желающим попробовать себя в политической жизни. Напомним, что его жена - Марина Рийсалу - сначала была членом IRL, а перед парламентскими выборами 2015 года усилила центристов.

На запах крови: реформисты и EKRE бьются за членов IRL

В пятницу, 17 марта, в газете Eesti Päevaleht (краткий перевод - Rus.Delfi) вышла статья, посвященная глубокому кризису в IRL. Некоторые члены партии уверены, что на выборах в местные самоуправления IRL ожидает крах, после чего люди будут покидать партию. В статье говорится о том, что уже в первой половине апреля может быть принято решение о проведении съезда, на котором отстранят от должности председателя партии Маргуса Цахкна и выберут нового.

И сразу же поступили отечественникам поступили заманчивые предложения от реформистов и Эстонской консервативной народной партии (EKRE). "Уважаемые члены IRL с правыми и либеральными взглядами, если вы по горло сыты левой политикой IRL, вас ждут в Партии реформ, чтобы вместе развивать жизнь Эстонии", - написал председатель Партии реформ Ханно Певкур на своей странице в Facebook.

"Члены партии IRL, желающие защитить национально-консервативные ценности, то есть, правые по духу консерваторы — мы ждем вас в EKRE", - уже в своем Фейсбуке написал вице-председатель EKRE Яак Мадисон. Дабы упростить жизнь сомневающимся, Мадисон, который на прошлых муниципальных выборах баллотировался по списку IRL, дал ссылку на онлайн-форму заявления о приеме в партию.

Новая профессия недели: Таави Рыйвас

Бывший премьер-министр Эстонии, член Рийгикогу и отец двоих детей 37-летний Таави Рыйвас решил освоить новую профессию и стать капитаном маломерных судов. "Теоретическая часть курсов по вождению маломерных судов уже пройдена, и экзамен успешно сдан, осталась практическая часть, ждем нужных погодных условий", – Рыйвас рассказал журналу Kroonika. Своего водного транспорта у Рыйваса нет, и его приобретение тоже не входит в его планы. "Однако летом, когда посещаешь маленькие острова или находишься за границей, права и умение безопасно управлять судном могут пригодиться".

Число выпуска: 19

В этом "Политрулете" был поставлен рекорд по упоминанию фамилии Сависаар - 19 раз.

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