За пост президента Франции будут бороться 11 кандидатов

Французские власти зарегистрировали 11 кандидатов для участия в выборах президента страны, объявил в субботу глава Конституционного совета Лоран Фабиус.

Всем этим кандидатам удалось собрать минимум по 500 подписей народных избранников разных уровней в свою поддержку. Это было необходимым условием для регистрации кандидатур, передает Интерфакс.

Согласно опросам, основными участниками предвыборной гонки, как ожидается, станут Эмманюэль Макрон (движение "Вперед"), Франсуа Фийон (партия "Республиканцы"), Бенуа Амон (Социалистическая партия), Марин Ле Пен (партия Национальный фронт).

Кроме того, участие в выборах примут представители менее крупных партий и движений Натали Арто, Франсуа Аселино, Жак Шеминад, Николя Дюпон-Эньян, Жан Ласаль, Жан-Люк Меланшон и Филипп Путу.