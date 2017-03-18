Матто: Таави Аас должен лично вмешаться в историю с вывозом мусора в Нымме

Член фракции Социал-демократической партии в городском собрании Таллинна Ханно Матто считает, что вице-мэр столицы Таави Аас должен лично вмешаться в неразбериху с вывозом мусора в районе Нымме, вызванную мусорной фирмой Baltic Waste Managementi, поскольку вице-мэр Арво Сарапуу, которого СМИ связывают с этим предприятием, явно не занимается упомянутой проблемой.

"Таави Аас должен вмешаться в эту историю. Нет оснований считать, что Арво Сарапуу своими силами способен вынести необходимое решение", – написал Матто в соцсетях, указывая на предполагаемое участие Сарапуу в мусорном бизнесе в Таллинне.

Руководитель Харьюского бюро инспекции окружающей среды Харьюского уезда Моника Ранд обратила внимание мэрии Таллинна на то обстоятельство, что Baltic Waste Management (BWM) с 1 марта вывозит мусор и из Нымме, хотя у фирмы нет разрешения на обработку отходов.

Как утверждает еженедельник Eesti Ekspress, Сарапуу скрытно участвует в мусорном бизнесе в Таллинне, однако сам Сарапуу неоднократно заявлял, что у него нет ни малейшей связи с BWM. В то же время, Eesti Ekspress утверждает, что доказательств существования многосторонних связей Сарапуу с АТКО и BWM более чем достаточно.

Еженедельник Eesti Ekspress в среду написал, что зять вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, ведающего вопросами переработки отходов и руководитель коммерческой группы Сарапуу АТКО Маргус Томингас скрытно участвует в мусорном бизнесе.

Два последних года в конкурсах на услугу по вывозу мусора успешно выступает фирма Baltic Waste Management. При этом для победы в конкурсе ему не требуется предлагать самую низкую цену. Например, в Ласнамяэ услугу вывоза отходов по самой низкой цене предлагала фирма AS Keskonnateenused, но конкурс проиграла. Та же история произошла и в Нымме, где дочернее предприятие AS Keskonnateenused также предложило самую низкую цену, однако выиграла конкурс фирма Baltic Waste Management, пишет газета.

Собственником предприятия является Кайдо Лаанъярв, который в начале 2000 годов работал в столичном Департаменте сберегающего развития и планирования, где его начальником был Марго Томингас. Томингас является зятем Сарапуу и нынешним руководителем группы предприятий АТКО, принадлежащих Сарапуу. В прошлом году Томингасу было предъявлено обвинение во взятке служащему Главного штаба Сил обороны. Судебный процесс по этому делу начнется в апреле.

Сарапуу утверждает, что он не занимается ежедневными делами АТКО и не контролирует деятельность Марго Томингаса.