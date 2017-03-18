Пальтс призвал отказаться от урн для голосования и перейти на электронную систему

Использование ящиков для бюллетеней при голосовании – это дорогостоящее наследие прошлого, считает предприниматель и бывший мэр Таллинна Тынис Пальтс. По его мнению, те, кто не способен участвовать в электронном голосовании, не должны и вообще участвовать в решении вопросов будущего государства.

"Следует отказаться от так называемых урн для голосования как неуклюжего и дорогостоящего наследия, – написал Пальтс в соцсетях. – Если человек не способен проголосовать на электронных выборах, то он, скорее всего, не способен и адекватно выразить свое мнение по поводу будущего страны".

В защиту электронного голосования на выборах высказался на прошлой неделе и лидер СДПЭ, министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

"Электронные выборы – это безопасный и удобный способ для каждого жителя Эстонии выполнить свой гражданский долг, а призывы отменить электронное голосование просто смехотворны", – написал Осиновский. Он отметил при этом, что, следуя принципам усиления демократии, период электронного голосования необходимо укоротить.

"Крайне важно создать техническое решение, которое позволило бы избирателям голосовать и в день выборов, чтобы защитить единообразие выборов и равенство избирателей. Это сделало бы нашу прекрасную систему электронного голосования еще удобнее", – пояснил Осиновский.