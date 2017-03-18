LIVE: смотрите прямую трансляцию I полуфинала "Евровидения" на RUS.ERR.EE ({{commentsTotal}})
В Международном выставочном центре в Киеве стартовал первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017". Прямую трансляцию выступлений участников с комментарием на русском языке ведет телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE.
Комментируют конкурс журналисты ETV+ Юлия Календа и Александр Хоботов.
Голосовать сегодня могут только страны-участницы I полуфинала плюс Италия, Испания и Великобритания – всего 21 страна.
Эстонские исполнители Койт Тооме и Лаура Пыльдвере представят Эстонию с песней "Verona" во твором полуфинале, который состоится 11 мая.
В этом году впервые за многие годы Россия не примет участия в "Евровидении" в связи с тем, что власти Украины отказались впустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову из-за ее предшествующих концертов в Крыму, Россия отказалась найти ей замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт. Более того, обеим странам теперь грозит штраф или отстранение от участия в конкурсе в связи с нарушением его устава.
Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE будут вести прямую трансляцию со всех этапов конкурса. Промежуточные и конечные результаты с красочными фотогалереями, видеоклипами выступлений и другими яркими моментами шоу вы также найдете на нашем портале сразу после окончания выступлений.
Смотрите и слушайте песни, представленные на конкурс в этом году:
Участники первого полуфинала 09.05.2017 в 22:00
1. Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"
2. Грузия. Тако Гачечиладзе – "Keep The Faith"
3. Австралия. Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"
4. Албания. Линдита Халими – "World"
5. Бельгия. Бланш – "City Lights"
6. Черногория. Славко Калезич – "Space"
7. Финляндия. Норма Джон – "Blackbird"
8. Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"
9. Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"
10. Греция. Demy – "This is Love"
11. Польша. Касия Мос – "Flashlight"
12. Молдова. Sunstroke Project – "Hey Mamma"
13. Исландия. Svala – "Paper"
14. Чехия. Мартина Барта – "My Turn"
15. Кипр. Hovig – "Gravity"
16. Армения.Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"
17. Словения. Омар Небер – "On My Way"
18. Латвия. Triana Park – "Line"
Второй полуфинал 11.05.2017 в 22:00
1. Сербия. Тияна Богичевич – "In Too Deep"
2. Австрия. Натан Трент – "Running On Air"
3. Македония. Яна Бурческа – "Dance Alone"
4. Мальта. Клаудиа Фаниелло – "Breathlessly"
5. Румыния. Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"
6. Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"
7. Венгрия. Йоци Папай – "Origo"
8. Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"
9. Ирландия. Брендан Мюррей – "Dying to Try"
10. Сан-Марино. Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"
11. Хорватия. Жак Худек – "My Friend"
12. Норвегия. JOWST – "Grab The Moment"
13. Швейцария. Timebelle – "Apollo"
14. Беларусь. Naviband – "Story of My Life"
15. Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"
16. Литва. Fusedmarc – "Rain Of Revolution"
17. Эстония. Койт Тооме и Лаура – "Verona"
18. Израиль. IMRI – "I Feel Alive"
Финал состоится 13.05.2017 в 22:00
Представители принимающей конкурс страны, а также государств-основателей ЕВС не должны участвовать в предварительных этапах конкурса и выходят на сцену уже в финале. Сейчас в так называемую "большую пятёрку" входят следующие страны: Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.
Страны, чьи песни вошли в десятку лучших в результате голования телезрителей и жюри в полуфиналах, также проходят в финал.
1. Франция. Алма – "Requiem"
2. Германия. Левина – "Perfect Life"
3. Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"
4. Испания. Манель Наварро – "Do It For Your Lover"
5. Украина. O.Torvald – "Time"
6. Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"
Редактор: Ирина Киреева