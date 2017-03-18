В четверг в Киеве пройдет второй полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017", в котором выступят представители Эстонии Лаура Пылдвере и Койт Тооме с песней "Verona. Прямую трансляцию со второго полуфинала с комментариями на русском языке будет вести ETV+ и портал rus.err.ee. Начало в 22:00.

Комментируют Юлия Календа и Александр Хоботов.

Во втором полуфинале голосовать смогут жители 18 стран-участниц, а также Франции, Германии и Украины.

Во втором полуфинале участвуют 18 стран. Эстонский дуэт выступит предпоследним:

1. Тияна Богичевич – "In Too Deep" (Сербия) номер для голосования 9007001

2. Натан Трент "Running On Air" (Австрия) номер для голосования 9007002

3. Яна Бурческа "Dance Alone" (Македония) номер для голосования 9007003

4. Клаудиа Фаниелло "Breathlessly" (Мальта) номер для голосования 9007004

5. Илинка ft. Алекс Флоря "Yodel It!" (Румыния) номер для голосования 9007005

6. O'G3NE "Lights And Shadows" (Нидерланды) номер для голосования 9007006

7. Йоци Папай "Origo" (Венгрия) номер для голосования 9007007

8. Аня Ниссен "Where I Am" (Дания) номер для голосования 9007008

9. Брендан Мюррей "Dying To Try" (Ирландия) номер для голосования 9007009

10. Валентина Монетта и Джимми Уилсон "Spirit Of The Night" (Свн-Марино) номер для голосования 9007010

11. Жак Худек "My Friend" (Хорватия) номер для голосования 9007011

12. JOWST "Grab the Moment" (Норвегия) номер для голосования 9007012

13. Timebelle "Apollo" (Швейцария) номер для голосования 9007013

14. Naviband "Historyja majho žyccia" (Беларусь) номер для голосования 9007014

15. Кристиан Костов "Beautiful Mess" (Болгария) номер для голосования 9007015

16. Fusedmarc "Rain of Revolution" (Литва) номер для голосования 9007016

17. Койт Тооме & Лаура "Verona" (Эстония)

18. Имри Зив "I Feel Alive" (Израиль) номер для голосования 9007018

Голосовать можно при помощи SMS-сообщений по номеру 15330. В таком случае надо будет набрать порядковый номер песни. Перед номером первых 9 песен надо добавить 0.

Из первого полуфинала в финал "Евровидения" прошли:

1. Молдова. Sunstroke Project – "Hey Mamma"

2. Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"

3. Греция. Demy – "This is Love"

4. Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

5. Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"

6. Польша. Касия Мос – "Flashlight"

7. Армения. Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"

8. Австралия. Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"

9. Кипр. Hovig – "Gravity"

10. Бельгия. Бланш – "City Lights"

Комментировали конкурс журналисты ETV+ Юлия Календа и Александр Хоботов. Голосовать могли только страны-участницы I полуфинала плюс Италия, Испания и Великобритания – всего 21 страна.

В этом году впервые за многие годы Россия не примет участия в "Евровидении" в связи с тем, что власти Украины отказались впустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову из-за ее предшествующих концертов в Крыму, Россия отказалась найти ей замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт. Более того, обеим странам теперь грозит штраф или отстранение от участия в конкурсе в связи с нарушением его устава.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE будут вести прямую трансляцию со всех этапов конкурса. Промежуточные и конечные результаты с красочными фотогалереями, видеоклипами выступлений и другими яркими моментами шоу вы также найдете на нашем портале сразу после окончания выступлений.

Смотрите и слушайте песни, представленные на конкурс в этом году:

Участники, не прошедшие в финал:

1. Грузия. Тако Гачечиладзе – "Keep The Faith"

2. Албания. Линдита Халими – "World"

3. Черногория. Славко Калезич – "Space"

4. Финляндия. Норма Джон – "Blackbird"

5. Исландия. Svala – "Paper"

6. Чехия. Мартина Барта – "My Turn"

7. Словения. Омар Набер – "On My Way"

8. Латвия. Triana Park – "Line"

Второй полуфинал 11.05.2017 в 22:00

1. Сербия. Тияна Богичевич – "In Too Deep"

2. Австрия. Натан Трент – "Running On Air"

3. Македония. Яна Бурческа – "Dance Alone"

4. Мальта. Клаудиа Фаниелло – "Breathlessly"

5. Румыния. Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"

6. Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"

7. Венгрия. Йоци Папай – "Origo"

8. Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"

9. Ирландия. Брендан Мюррей – "Dying to Try"

10. Сан-Марино. Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"

11. Хорватия. Жак Худек – "My Friend"

12. Норвегия. JOWST – "Grab The Moment"

13. Швейцария. Timebelle – "Apollo"

14. Беларусь. Naviband – "Story of My Life"

15. Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"

16. Литва. Fusedmarc – "Rain Of Revolution"

17. Эстония. Койт Тооме и Лаура – "Verona"

18. Израиль. IMRI – "I Feel Alive"

Финал состоится 13.05.2017 в 22:00

Представители принимающей конкурс страны, а также государств-основателей ЕВС не должны участвовать в предварительных этапах конкурса и выходят на сцену уже в финале. Сейчас в так называемую "большую пятёрку" входят следующие страны: Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

Страны, чьи песни вошли в десятку лучших в результате голования телезрителей и жюри в полуфиналах, также проходят в финал.

1. Франция. Алма – "Requiem"

2. Германия. Левина – "Perfect Life"

3. Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"

4. Испания. Манель Наварро – "Do It For Your Lover"

5. Украина. O.Torvald – "Time"

6. Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"