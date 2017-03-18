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Определились первые финалисты "Евровидения -2017" ({{commentsTotal}})

Первй полуфинал
Первй полуфинал "Евровидения" прошел 9 мая. Автор: ERR
Eesti Laul/Евровидение
Eesti Laul/Евровидение
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В Международном выставочном центре в Киеве прошел первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2017". Прямую трансляцию выступлений участников с комментарием на русском языке вел телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE.

В финал "Евровидения" прошли:

1. Молдова. Sunstroke Project – "Hey Mamma"

2. Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"

3. Греция. Demy – "This is Love"

4. Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

5. Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"

6. Польша. Касия Мос – "Flashlight"

7. Армения. Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"

8. Австралия. Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"

9. Кипр. Hovig – "Gravity"

10. Бельгия. Бланш – "City Lights"

Комментировали конкурс журналисты ETV+ Юлия Календа и Александр Хоботов. Голосовать сегодня могла только страны-участницы I полуфинала плюс Италия, Испания и Великобритания – всего 21 страна.

Эстонские исполнители Койт Тооме и Лаура Пыльдвере представят Эстонию с песней "Verona" во твором полуфинале, который состоится 11 мая.

В этом году впервые за многие годы Россия не примет участия в "Евровидении" в связи с тем, что власти Украины отказались впустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову из-за ее предшествующих концертов в Крыму, Россия отказалась найти ей замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт. Более того, обеим странам теперь грозит штраф или отстранение от участия в конкурсе в связи с нарушением его устава.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE будут вести прямую трансляцию со всех этапов конкурса. Промежуточные и конечные результаты с красочными фотогалереями, видеоклипами выступлений и другими яркими моментами шоу вы также найдете на нашем портале сразу после окончания выступлений.

Смотрите и слушайте песни, представленные на конкурс в этом году:

Участники, не прошедшие в финал:

1. Грузия. Тако Гачечиладзе – "Keep The Faith"

2. Албания. Линдита Халими – "World"

3. Черногория. Славко Калезич – "Space"

4. Финляндия. Норма Джон – "Blackbird"

5. Исландия. Svala – "Paper"

6. Чехия. Мартина Барта – "My Turn"

7. Словения. Омар Набер – "On My Way"

8. Латвия. Triana Park – "Line"

 

Второй полуфинал 11.05.2017 в 22:00

1. Сербия. Тияна Богичевич – "In Too Deep"

2. Австрия. Натан Трент – "Running On Air"

3. Македония. Яна Бурческа – "Dance Alone"

4. Мальта. Клаудиа Фаниелло – "Breathlessly"

5. Румыния. Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"

6. Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"

7. Венгрия. Йоци Папай – "Origo"

8. Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"

9. Ирландия. Брендан Мюррей – "Dying to Try"

10. Сан-Марино. Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"

11. Хорватия. Жак Худек – "My Friend"

12. Норвегия. JOWST – "Grab The Moment"

13. Швейцария. Timebelle – "Apollo"

14. Беларусь. Naviband – "Story of My Life"

15. Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"

16. Литва. Fusedmarc – "Rain Of Revolution"

17. Эстония. Койт Тооме и Лаура – "Verona"

18. Израиль. IMRI – "I Feel Alive"

Финал состоится 13.05.2017 в 22:00

Представители принимающей конкурс страны, а также государств-основателей ЕВС не должны участвовать в предварительных этапах конкурса и выходят на сцену уже в финале. Сейчас в так называемую "большую пятёрку" входят следующие страны: Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

Страны, чьи песни вошли в десятку лучших в результате голования телезрителей и жюри в полуфиналах, также проходят в финал.

1. Франция. Алма – "Requiem"

2. Германия. Левина – "Perfect Life"

3. Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"

4. Испания. Манель Наварро – "Do It For Your Lover"

5. Украина. O.Torvald – "Time"

6. Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"

Редактор: Ирина Киреева



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