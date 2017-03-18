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Смотрите прямую трансляцию I полуфинала "Евровидения" 9 мая в 22:00 на RUS.ERR.EE ({{commentsTotal}})

"Евровидение 2017" Автор: Eurovision.tv
Eesti Laul/Евровидение
Eesti Laul/Евровидение
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Полуфиналы песенного конкурса "Евровидение 2017" пройдут 9 и 11 мая в Международном выставочном центре в Киеве. Финал состоится 13 мая. Прямые трансляции выступлений участников с комментарием на русском языке будут вести телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE. Начало трансляций - в 22:00.

Эстонские исполнители Койт Тооме и Лаура Пыльдвере представят Эстонию с песней "Verona" во твором полуфинале, который состоится 11 мая.

В этом году впервые за многие годы Россия не примет участия в "Евровидении" в связи с тем, что власти Украины отказались впустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову из-за ее предшествующих концертов в Крыму, Россия отказалась найти ей замену, а организаторы "Евровидения" не смогли урегулировать конфликт. Более того, обеим странам теперь грозит штраф или отстранение от участия в конкурсе в связи с нарушением его устава.

Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.EE будут вести прямую трансляцию со всех этапов конкурса. Промежуточные и конечные результаты с красочными фотогалереями, видеоклипами выступлений и другими яркими моментами шоу вы также найдете на нашем портале сразу после окончания выступлений.

Смотрите и слушайте песни, представленные на конкурс в этом году:

Участники первого полуфинала 09.05.2017 в 22:00

1. Швеция. Робин Бенгтссон – "I Can't Go On"

2. Грузия. Тако Гачечиладзе – "Keep The Faith"

3. Австралия. Исайя Фаербрейс – "Don't Come Easy"

4. Албания. Линдита Халими – "World"

5. Бельгия. Бланш – "City Lights"

6. Черногория. Славко Калезич – "Space"

7. Финляндия. Норма Джон – "Blackbird"

8. Азербайджан. DiHaj – "Skeletons"

9. Португалия. Сальвадор Собрал – "Amar Pelos Dois"

10. Греция. Demy – "This is Love"

11. Польша. Касия Мос – "Flashlight"

12. Молдова. Sunstroke Project – "Hey Mamma"

13. Исландия. Svala – "Paper"

14. Чехия. Мартина Барта – "My Turn"

15. Кипр. Hovig – "Gravity"

16. Армения.Арцвик Арутюнян – "Fly With Me"

17. Словения. Омар Небер – "On My Way"

18. Латвия. Triana Park – "Line"

 

Второй полуфинал 11.05.2017 в 22:00

1. Сербия. Тияна Богичевич – "In Too Deep"

2. Австрия. Натан Трент – "Running On Air"

3. Македония. Яна Бурческа – "Dance Alone"

4. Мальта. Клаудиа Фаниелло – "Breathlessly"

5. Румыния. Илинка и Алекс Флоря – "Yodel It!"

6. Нидерланды. OG3NE – "Lights and Shadows"

7. Венгрия. Йоци Папай – "Origo"

8. Дания. Аня Ниссен – "Where I Am"

9. Ирландия. Брендан Мюррей – "Dying to Try"

10. Сан-Марино. Валентина Монетта и Джимми Уилсон – "Spirit of the Night"

11. Хорватия. Жак Худек – "My Friend"

12. Норвегия. JOWST – "Grab The Moment"

13. Швейцария. Timebelle – "Apollo"

14. Беларусь. Naviband – "Story of My Life"

15. Болгария. Кристиан Костов – "Beautiful Mess"

16. Литва. Fusedmarc – "Rain Of Revolution"

17. Эстония. Койт Тооме и Лаура – "Verona"

18. Израиль. IMRI – "I Feel Alive"

Финал состоится 13.05.2017 в 22:00

Представители принимающей конкурс страны, а также государств-основателей ЕВС не должны участвовать в предварительных этапах конкурса и выходят на сцену уже в финале. Сейчас в так называемую "большую пятёрку" входят следующие страны: Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия.

Страны, чьи песни вошли в десятку лучших в результате голования телезрителей и жюри в полуфиналах, также проходят в финал.

1. Франция. Алма – "Requiem"

2. Германия. Левина – "Perfect Life"

3. Италия. Франческо Габбани – "Occidentali's Karma"

4. Испания. Манель Наварро – "Do It For Your Lover"

5. Украина. O.Torvald – "Time"

6. Великобритания. Люси Джонс – "Never Give Up On You"

Редактор: Ирина Киреева



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