В митинге против передачи Исаакия РПЦ в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек

Около двух тысяч человек приняли участие в градозащитном митинге на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ТАСС рассказали, что мероприятие прошло без нарушений общественного порядка, передает ТАСС.

Участники акции протестовали главным образом против передачи Исаакиевского собора под управление РПЦ. Также на митинге присутствовали противники застройки Пулковской обсерватории и объединения Российской национальной библиотеки и Государственной российской библиотеки.

В январе 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что городские власти передадут Исаакиевский под управление РПЦ. С тех пор петербуржцы несколько раз выходили на акции протеста; сторонники решения властей тоже устраивали пикеты.