Папа Римский отправится в Каир для налаживания диалога между религиями

Каир придает большое значение предстоящему в конце апреля визиту в Египет папы римского Франциска. "Египет приветствует этот визит, который нацелен на укрепление мира, терпимости, диалога между религиями и отторжение гнусных актов терроризма и экстремизма", – говорится в заявлении канцелярии президента Египта, передает ТАСС.

В ходе визита, сообщила канцелярия главы государства, он встретится с имамом крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмедом ат-Тейибом, а также коптским патриархом Тавадросом II и посетит католическую церковь в Каире.

Визит, отметили в канцелярии, пройдет в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Египтом и Ватиканом.

В феврале этого года после многолетнего перерыва "Аль-Азхар" официально возобновил диалог с Ватиканом, замороженный в 2011 году после того, как исламское духовенство сочло недопустимым ряд высказываний тогдашнего Папы римского Бенедикта XVI в адрес мусульман. В "Аль-Азхар" тогда сочли, что понтифик негативно отзывается об исламе и выступает с призывами к преследованиям мусульман Ближнего Востока. В последние месяцы стороны предпринимали активные попытки восстановить полноценный диалог между представителями религий.