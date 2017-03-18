rus.err.ee

Папа Римский отправится в Каир для налаживания диалога между религиями ({{commentsTotal}})

Папа римский Франциск. Автор: Фото: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Папа римский Франциск посетит Египет 28-29 апреля и встретится с имамом исламского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмедом ат-Тейибом и коптским патриархом Тавадросом.

Каир придает большое значение предстоящему в конце апреля визиту в Египет папы римского Франциска. "Египет приветствует этот визит, который нацелен на укрепление мира, терпимости, диалога между религиями и отторжение гнусных актов терроризма и экстремизма", – говорится в заявлении канцелярии президента Египта, передает ТАСС.

В ходе визита, сообщила канцелярия главы государства, он встретится с имамом крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар" шейхом Ахмедом ат-Тейибом, а также коптским патриархом Тавадросом II и посетит католическую церковь в Каире.

Визит, отметили в канцелярии, пройдет в ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Египтом и Ватиканом.

В феврале этого года после многолетнего перерыва "Аль-Азхар" официально возобновил диалог с Ватиканом, замороженный в 2011 году после того, как исламское духовенство сочло недопустимым ряд высказываний тогдашнего Папы римского Бенедикта XVI в адрес мусульман. В "Аль-Азхар" тогда сочли, что понтифик негативно отзывается об исламе и выступает с призывами к преследованиям мусульман Ближнего Востока. В последние месяцы стороны предпринимали активные попытки восстановить полноценный диалог между представителями религий.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
Кивиряхк: "зеленым" не хватает ярких личностей

Пальтс призвал отказаться от урн для голосования и перейти на электронную систему

ФОТО: в Эстонию прибыли 130 военнослужащих группы быстрого реагирования НАТО

Журналисты: ETV+ выбрал правильный путь к аудитории - через интернет и соцсети

Журналисты Юлия Родина и Евгения Зеленская считают, что несмотря на скромные пока эфирные рейтинги телеканала ETV+, у него есть все шансы в ближайшие три года нарастить аудиторию, внимательно отслеживая привычки аудитории, которая все больше перемещается в онлайн и соцсети. Именно такой срок дает телеканалу новый глава ERR Эрик Роозе для достижения ощутимых результатов.

Эрки Сависаар запретил бы продажу алкоголя за наличные

В парижском аэропорту застрелили мужчину, напавшего на военнослужащих

Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище
Мнение / Интервью
Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.

Эрик Роозе дал ETV+ пять лет для наращивания аудитории
Тоом и Мамыкин: ЕС отказывается от курса на свержение Башара Асада
Новый глава ERR Эрик Роозе обещает сделать упор на новые медиа
Ида-Вирумаа
В Старом Ахтме установят два продуктовых киоска
Вируский уездный суд приговорил насильника к 17 годам тюрьмы
Раписание поездов Elron на линии Нарва-Таллинн существенно изменится
Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице
Выбор редакции
Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму
Бывший сотрудник КаПо из Ида-Вирумаа лишен госнаграды
Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации
За рубежом
Папа Римский отправится в Каир для налаживания диалога между религиями
В митинге против передачи Исаакия РПЦ в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек
У спецслужбы США украли ноутбук с секретной информацией о Трампе, Клинтон и папе римском
Глава НАТО не видит угрозы российского вторжения в страны Балтии
Латвийское рыболовецкое судно стало первым заложником спора между ЕС и Норвегией
Турция пригрозила Европе головной болью из-за потока мигрантов
Эстония
Матто: Таави Аас должен лично вмешаться в историю с вывозом мусора в Нымме

Член фракции Социал-демократической партии в городском собрании Таллинна Ханно Матто считает, что вице-мэр столицы Таави Аас должен лично вмешаться в неразбериху с вывозом мусора в районе Нымме, вызванную мусорной фирмой Baltic Waste Managementi, поскольку вице-мэр Арво Сарапуу, которого СМИ связывают с этим предприятием, явно не занимается упомянутой проблемой.

Выбежавший на дорогу ребенок попал под машину
Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами
Департамент защиты прав потребителей закрыл сайт интернет-магазина crazydeal
"АК": врачи не смогли добиться конкретных результатов на встрече с министром Осиновским
Тюрьма выплатит 750 евро Вячеславу Баюку за бесчеловечные условия содержания
Таллинн может создать свою фирму по вывозу мусора
Экономика
Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
Фирма Ragn-Sells готова принять участие в новом тендере на вывоз мусора в Таллинне
16.03
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
16.03
Eesti Energia с прибылью продал большую часть своей доли в иорданском сланцевом проекте
16.03
Фонд EAS выделит 15 млн евро на развитие семи развлекательных аттракционов в Эстонии
16.03
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
15.03
Эстонская железная дорога ищет нового руководителя
Спорт
Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону выиграли финка Мари Лаукканен и норвежец Йоханнес Бё
Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции
Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на матч с Кипром
На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд
Кеннет Райсма уступил во втором круге на турнире во Франции
Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Норвегии выиграл Френцель, у Ильвеса 17-е место
Эстонский фигурист успешно откатал короткую программу на чемпионате мира среди юниоров
Все желающие могут получить наставления по керлингу от олимпийской чемпионки Кейтлин Лоус
Культура
ФОТО: Monton создал специальную коллекцию к Tallinn Fashion Week

В пятницу в рамках Таллиннской недели моды (Tallinn Fashion Week) свои коллекции представили известные местные бренды, среди которых был и Monton.

Пярнуские художники-любители организовали выставку "Заметим пробуждение и зарождение"
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
ФОТО: в Русском театре прошла генеральная репетиция спектакля "Бред вдвоем"
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Разное
Полиция просит помощи в поиске 67-летнего жителя Маарду
В День сна в Таллинне можно было задать вопросы неврологу, психологу и пульманологу
На военной базе Великобритании на Кипре браконьеры убили 800 тысяч птиц
Главного мышелова британского премьера могут выгнать за профнепригодность
В выходные в Эстонии вновь пойдет мокрый снег
15.03
Одним из ключевых слов Дня полезных дел "Сделаем!" будет подготовка к превратностям погоды
15.03
"Рождественский благовест" на "Радио 4" собрал рекордную сумму пожертвований
15.03
Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые
Последние новости
18:44
Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
18:15
Папа Римский отправится в Каир для налаживания диалога между религиями
17:36
В митинге против передачи Исаакия РПЦ в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек
17:15
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
16:42
Пальтс призвал отказаться от урн для голосования и перейти на электронную систему
15:55
Матто: Таави Аас должен лично вмешаться в историю с вывозом мусора в Нымме
14:42
За пост президента Франции будут бороться 11 кандидатов
14:37
"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL
13:39
Эрдоган ожидает восстановления смертной казни после референдума
13:10
Кивиряхк: "зеленым" не хватает ярких личностей
11:55
ФОТО: Monton создал специальную коллекцию к Tallinn Fashion Week
11:40
С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Чудского озера
11:26
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
11:00
Эрки Сависаар запретил бы продажу алкоголя за наличные
Полезно знать
Актуальная камера
Актуальная камера 17.03.2017 (20:00)

Погода
В субботу облачно, возможны дождь и мокрый снег
За рубежом
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
Эстония
Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами
"АК": врачи не смогли добиться конкретных результатов на встрече с министром Осиновским
"Инсайт": спустя 10 лет жертва насилия отзывает свои показания
Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком