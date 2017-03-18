Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю

Министры финансов "Большой двадцатки" на своей ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ.

В коммюнике, опубликованном по итогам встречи в немецком городе Баден-Баден, не было слов о том, что страны берут на себя обязательства по борьбе с протекционизмом и продвижением свободной торговли. По итогам двухдневной встречи участники приняли лишь заявление о намерении укреплять роль международной торговли в экономике, передает Би-Би-Си, dw.com.

Проблема протекционизма обострилась с приходом новой администрации США во главе с президентом страны Дональдом Трампом, заявившим о необходимости снизить торговый дефицит страны.

Министры финансов также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением. Ранее Трамп называл изменение климата вымыслом.

Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться о двух приоритетных для современного мира вещах.

Его коллега из Германии Вольфганг Шойбле заявил, что невозможно заставить партнеров включить в документ заявления, которые им не нравились.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после саммита министров финансов G20 заявила, что мировой рост набирает силу, но ошибочная политика может остановить этот процесс.

Президент США Дональд Трамп является сторонником протекционистской экономической политики. Мировое сообщество опасается, что с началом его президентства настала эра торговых ограничений. Трамп неоднократно подчеркивал, что для него на первом месте стоит рост национальной экономики и сделал одним из основных принципов своего президентства тезис "America First".

Двухдневная встреча министров финансов "большой двадцатки" открылась в пятницу, 17 марта, и проходила в рамках подготовки к саммиту G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля 2017 года.