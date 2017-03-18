rus.err.ee

Дональд Трамп требует с Германии деньги на оборону ({{commentsTotal}})

Ангела Меркель и Дональд Трамп. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Президент США Дональд Трамп заявил после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, что Германия должна НАТО гигантские суммы.

Как написал Дональд Трамп в субботу, 18 марта, в своем Twitter, Вашингтон хотел бы получить от Берлина больше денег за "мощную и очень дорогую" оборону Германии, обеспечиваемую США, передает dw.com, Би-Би-Си.

Трамп указал, что встреча с Меркель прошла великолепно. "Что бы вам ни рассказывали фейковые новости, у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал Трамп.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в пятницу, 17 марта, в рамках визита канцлера в США. В ходе переговоров речь шла и о повышении расходов на оборону европейских членов НАТО. Сегодняшнее положение в области распределения расходов несправедливо, указал Трамп. Канцлер заверила президента, что федеральное правительство будет стремиться к выделению на оборону средств, равных 2% ВВП, как это предусмотрено обязательствами в Североатлантическом альянсе.

В конце встречи возникла неловкая ситуация, когда фотографы попросили лидеров США и Германии пожать друг другу руки, но Трамп сделал вид, что ничего не слышит.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
Кивиряхк: "зеленым" не хватает ярких личностей

Пальтс призвал отказаться от урн для голосования и перейти на электронную систему

ФОТО: в Эстонию прибыли 130 военнослужащих группы быстрого реагирования НАТО

Журналисты: ETV+ выбрал правильный путь к аудитории - через интернет и соцсети

Журналисты Юлия Родина и Евгения Зеленская считают, что несмотря на скромные пока эфирные рейтинги телеканала ETV+, у него есть все шансы в ближайшие три года нарастить аудиторию, внимательно отслеживая привычки аудитории, которая все больше перемещается в онлайн и соцсети. Именно такой срок дает телеканалу новый глава ERR Эрик Роозе для достижения ощутимых результатов.

Эрки Сависаар запретил бы продажу алкоголя за наличные

В парижском аэропорту застрелили мужчину, напавшего на военнослужащих

Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище
Мнение / Интервью
Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.

Эрик Роозе дал ETV+ пять лет для наращивания аудитории
Тоом и Мамыкин: ЕС отказывается от курса на свержение Башара Асада
Новый глава ERR Эрик Роозе обещает сделать упор на новые медиа
Ида-Вирумаа
В Старом Ахтме установят два продуктовых киоска
Вируский уездный суд приговорил насильника к 17 годам тюрьмы
Раписание поездов Elron на линии Нарва-Таллинн существенно изменится
Ида-Вирумаа бьет рекорды по пожарам, жители региона к советам спасателей не прислушиваются
Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице
Выбор редакции
Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму
Бывший сотрудник КаПо из Ида-Вирумаа лишен госнаграды
Суд признал противоправным увольнение спасателя Менькова, но отказал ему в компенсации
За рубежом
Дональд Трамп требует с Германии деньги на оборону
Папа Римский отправится в Каир для налаживания диалога между религиями
Эрдоган ожидает восстановления смертной казни после референдума
У спецслужбы США украли ноутбук с секретной информацией о Трампе, Клинтон и папе римском
Глава НАТО не видит угрозы российского вторжения в страны Балтии
Латвийское рыболовецкое судно стало первым заложником спора между ЕС и Норвегией
Эстония
Причина низких рейтингов IRL – отсутствие четких взглядов

Рейтинг партии Союза Отечества и Res Publica (IRL) вновь на низком уровне. Причина – отсутствие четких взглядов, сказали политики и эксперты "Актуальной камере". Между тем лидер Партии реформ предложил всем недовольным членам IRL перейти в ряды реформистов.

С сегодняшнего дня запрещен выход на лед Чудского озера
Выбежавший на дорогу ребенок попал под машину
Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами
Департамент защиты прав потребителей закрыл сайт интернет-магазина crazydeal
"АК": врачи не смогли добиться конкретных результатов на встрече с министром Осиновским
Тюрьма выплатит 750 евро Вячеславу Баюку за бесчеловечные условия содержания
Экономика
Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
Фирма Ragn-Sells готова принять участие в новом тендере на вывоз мусора в Таллинне
16.03
Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала на 25,5%
16.03
Eesti Energia с прибылью продал большую часть своей доли в иорданском сланцевом проекте
16.03
Фонд EAS выделит 15 млн евро на развитие семи развлекательных аттракционов в Эстонии
16.03
Эстонские производители продуктов питания получили опросник от Россельхознадзора
15.03
Эстонская железная дорога ищет нового руководителя
Спорт
Спринтерские гонки на этапе КМ по биатлону выиграли финка Мари Лаукканен и норвежец Йоханнес Бё
Владимир Иванов не сумел выйти в полуфинал на турнире во Франции
Стал известен состав сборной Эстонии по футболу на матч с Кипром
На чемпионате мира среди юниоров фигурист из Эстонии установил личный рекорд
Кеннет Райсма уступил во втором круге на турнире во Франции
Травмированный Зопп вернется на корт не раньше апреля
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Норвегии выиграл Френцель, у Ильвеса 17-е место
Эстонский фигурист успешно откатал короткую программу на чемпионате мира среди юниоров
Все желающие могут получить наставления по керлингу от олимпийской чемпионки Кейтлин Лоус
Культура
ФОТО: Monton создал специальную коллекцию к Tallinn Fashion Week

В пятницу в рамках Таллиннской недели моды (Tallinn Fashion Week) свои коллекции представили известные местные бренды, среди которых был и Monton.

Пярнуские художники-любители организовали выставку "Заметим пробуждение и зарождение"
"Нескучный Weekend" на "Радио 4": чем заняться в выходные
ФОТО: в Русском театре прошла генеральная репетиция спектакля "Бред вдвоем"
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Разное
Полиция просит помощи в поиске 67-летнего жителя Маарду
В День сна в Таллинне можно было задать вопросы неврологу, психологу и пульманологу
На военной базе Великобритании на Кипре браконьеры убили 800 тысяч птиц
Главного мышелова британского премьера могут выгнать за профнепригодность
В выходные в Эстонии вновь пойдет мокрый снег
15.03
Одним из ключевых слов Дня полезных дел "Сделаем!" будет подготовка к превратностям погоды
15.03
"Рождественский благовест" на "Радио 4" собрал рекордную сумму пожертвований
15.03
Залежавшиеся на полке книги теперь можно обменять на новые
Последние новости
20:34
Актуальная камера 18.03.2017 (20:00)
20:23
Причина низких рейтингов IRL – отсутствие четких взглядов
19:26
Дональд Трамп требует с Германии деньги на оборону
18:44
Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю
18:15
Папа Римский отправится в Каир для налаживания диалога между религиями
17:36
В митинге против передачи Исаакия РПЦ в Петербурге приняли участие несколько тысяч человек
17:15
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
16:42
Пальтс призвал отказаться от урн для голосования и перейти на электронную систему
15:55
Матто: Таави Аас должен лично вмешаться в историю с вывозом мусора в Нымме
14:42
За пост президента Франции будут бороться 11 кандидатов
14:37
"Политрулет": Сависаары там и тут, морской волк Рыйвас и дележка шкуры неубитой IRL
13:39
Эрдоган ожидает восстановления смертной казни после референдума
13:10
Кивиряхк: "зеленым" не хватает ярких личностей
11:55
ФОТО: Monton создал специальную коллекцию к Tallinn Fashion Week
Полезно знать
Топ читаемости
17.03
Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов - долг превышает 9000 евро
17.03
Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище
17.03
Госпошлина на автомобиль будет зависеть от его возраста и показателя СО2
17.03
Актуальная камера 17.03.2017 (20:00)
17.03
В пятницу до полуночи на бензоколонках Таллинна можно заправиться дешево
10:10
ФОТО: в Эстонию прибыли 130 военнослужащих группы быстрого реагирования НАТО
16.03
Крымские власти: Эстония перестала финансировать соотечественников в Крыму
13.03
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
17.03
Журналисты: ETV+ выбрал правильный путь к аудитории - через интернет и соцсети
12:33
В объективе "АК+": местные мусульмане, особые дети в обычной школе и интервью с Михаилом Герцем
Актуальная камера
Актуальная камера 17.03.2017 (18:00)

Погода
В субботу облачно, возможны дождь и мокрый снег
За рубежом
Бывшая российская осужденная Евгения Чудновец будет помогать жертвам судебной системы РФ
Российские водители-дальнобойщики готовятся к забастовке
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
Эстония
Рейтинг партий: лидируют центристы, реформисты приобрели сторонников, консерваторы – потеряли
Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами
"АК": врачи не смогли добиться конкретных результатов на встрече с министром Осиновским
"Инсайт": спустя 10 лет жертва насилия отзывает свои показания
Эстонские студенты разрабатывают ESTCube-2
Главы МВД и Минюста не комментируют возможность сдачи экзамена на ношение оружия с переводчиком