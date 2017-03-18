Дональд Трамп требует с Германии деньги на оборону

Как написал Дональд Трамп в субботу, 18 марта, в своем Twitter, Вашингтон хотел бы получить от Берлина больше денег за "мощную и очень дорогую" оборону Германии, обеспечиваемую США, передает dw.com, Би-Би-Си.

Трамп указал, что встреча с Меркель прошла великолепно. "Что бы вам ни рассказывали фейковые новости, у меня была прекрасная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель", – написал Трамп.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в пятницу, 17 марта, в рамках визита канцлера в США. В ходе переговоров речь шла и о повышении расходов на оборону европейских членов НАТО. Сегодняшнее положение в области распределения расходов несправедливо, указал Трамп. Канцлер заверила президента, что федеральное правительство будет стремиться к выделению на оборону средств, равных 2% ВВП, как это предусмотрено обязательствами в Североатлантическом альянсе.

В конце встречи возникла неловкая ситуация, когда фотографы попросили лидеров США и Германии пожать друг другу руки, но Трамп сделал вид, что ничего не слышит.