Причина низких рейтингов IRL – отсутствие четких взглядов

Рейтинг партии Союза Отечества и Res Publica (IRL) вновь на низком уровне. Причина – отсутствие четких взглядов, сказали политики и эксперты "Актуальной камере". Между тем лидер Партии реформ предложил всем недовольным членам IRL перейти в ряды реформистов.

По данным мартовского опроса, проведенного фирмой Turu-Uuringute, за IRL готовы проголосовать 7% опрошенных.

"Мы считаем важным исполнять свои обещания. Мы многого добились в правительстве, у нас была ведущая роль на выборах нового президента, также мы добились денежной стабильности в партии. Конечно, перед выборами очень важен хороший рейтинг, и партия, как показывает опыт, всегда получает больше поддержки на выборах, чем показывают рейтинги", – отметил председатель IRL Маргус Цахкна.

После парламентских выборов прошлого года партию покинуло много людей: кто-то переметнулся к консерваторам, другие пополнили ряды центристов. Будут ли какие-то изменения в составе партии в этом году, пока сказать сложно.

"Отток может быть после муниципальных выборов, если IRL с треском проиграет их. Тогда будет либо полное перерождение партии и создание какой-то новой структуры с новым ярким лидером, но с тем же названием, либо – самый черный сценарий – партия исчезнет. Если так, то вариантов у партийцев будет не так уж много – Партия реформ и EKRE", – пояснил редактор rus.err.ee Виктор Сольц.

Сольц считает, что проблема IRL в том, что эта партия не может четко сформулировать, чего она хочет, и определиться со своим мировоззрением. Примерно такого же мнения придерживается и глава партии Реформ Ханно Певкур, который недавно предложил недовольным работой IRL перейти к реформистам.

"Решения, касающиеся налога на машины или подоходного налога, – это не тот путь, который должен выбрать Союза Отечества и Res Publica. Если они найдут себя, то может быть партия еще сможет расти, но сейчас таких возможностей я не вижу", – сказал Ханно Певкур.

Выборы в органы местного самоуправления состоятся 15 октября. IRL планирует участвовать в выборах со своим списком кандидатов.