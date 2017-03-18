Актуальная камера 18.03.2017 (20:00)

Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе: пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы

Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.