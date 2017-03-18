Актуальная камера 18.03.2017 (20:00)

Ольга Иванова продолжает бунтовать, Эдгар Сависаар готов дать бой на муниципальных выборах, Евгений Осиновский борется за трезвость даже в свой день рождения, а Таави Рыйвас учится на капитана корабля - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар считает логичным мнение будущего председателя правления ERR о том, что если за пять лет работы рейтинг ETV+ существенно не изменится, то возникнет вопрос о целесообразности этого канала.
Член фракции Социал-демократической партии в городском собрании Таллинна Ханно Матто считает, что вице-мэр столицы Таави Аас должен лично вмешаться в неразбериху с вывозом мусора в районе Нымме, вызванную мусорной фирмой Baltic Waste Managementi, поскольку вице-мэр Арво Сарапуу, которого СМИ связывают с этим предприятием, явно не занимается упомянутой проблемой.
В пятницу в рамках Таллиннской недели моды (Tallinn Fashion Week) свои коллекции представили известные местные бренды, среди которых был и Monton.