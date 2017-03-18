В России годовщину крымских событий отметили спортивными состязаниями

В России трехлетнюю годовщину включения Крыма в состав России отметили по-спортивному – гонкой ГТО. На старт пятикилометрового кросса вышли студенты и выпускники московских вузов, передает "Актуальная камера".

Название соревнований – гонка ГТО – отсылает к советским спортивным нормативам "Готов к труду и обороне". Основные участники – бывшие и нынешние студенты московских вузов, для которых годовщина политического события, в основном лишь повод для активного отдыха и спорта.

"Мы бежим, получаем удовольствие от общения с другими людьми. Мы делимся своими эмоциями, настроением, хорошей атмосферой", – рассказал участник мероприятия Максим.

В ходе пятикилометрового кросса по Воробьевым горам участникам нужно было преодолеть 22 различных препятствия.

"Самое трудное – последнее испытание, где надо подниматься в гору", – отметила студентка Екатерина.

По официальным данным, для участия в соревнованиях зарегистрировались более 2000 человек, но в будущем году любители спорта хотели бы отметить очередную годовщину исторического события более масштабно.

"Мы должны когда-нибудь сделать кросс из России через Керченский пролив в Крым. И чтобы все были готовы пробежать!" – высказала идею Екатерина.

Могерини: аннексия Крыма – вызов для безопасности мира

Аннексия Крыма является вызовом для безопасности мира, считает руководство Европейского союза, который продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

В этом году официальные мероприятия в Москве и Крыму прошли без участия президента Владимира Путина.