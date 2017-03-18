В воскресенье облачность постепенно рассеется, +2..+7 ({{commentsTotal}})
В ближайшие сутки ожидается плюсовая температура и осадки, передает "Актуальная камера".
Ночью будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег или мокрый снег. Местами образуется туман. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха – от -4 до +1 градуса.
Днем облачность постепенно рассеется. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха – от +2 до +7 градусов.
Редактор: Иирна Киреева