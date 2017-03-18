Чемпионом Эстонии по футзалу стала "Нарва Юнайтед"

В субботу вечером в Нарве определился новый чемпион Эстонии по футзалу. Им стала местная команда "Нарва Юнайтед", выигравшая чемпионский титул впервые в своей истории.

В финальной серии до двух побед "Нарва Юнайтед" дважды оказалась сильнее чемпиона страны прошлого сезона, столичного "Космоса".

Неделю назад нарвитяне обыграли "Космос" в гостях, а 18 марта смогли закрепить успех и на глазах собственной публики - 3:1. Исторический матч судил наш коллега по ERR, репортер "Актуальной камеры" и профессиональный футбольный арбитр Дмитрий Куликов.

В последние три сезона чемпион Эстонии по футзалу меняется каждый год.

Летом "Нарва Юнайтед" представит страну в розыгрыше Кубка УЕФА по футзалу.

Из клубов Ида-Вирумаа ранее чемпионский титул выигрывали только силламяэсцы.