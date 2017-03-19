Северная Корея заявила об испытании мощного ракетного двигателя

В Северной Корее на полигоне Сохэ в провинции Пхенан-Пукто прошли испытания нового ракетного двигателя высокой тяги, который, по словам лидера КНДР Ким Чен Ына, знаменует собой рождение новой ракетной промышленности страны.

"Лидер КНДР отметил, что достигнутый в ходе испытаний успех ознаменовал собой рождение национальной ракетной промышленности, ориентированной на развитие и не зависящей от технологий, разработанных в других странах", - цитирует его в воскресенье, 19 марта, Би-би-си.

По словам Кима, благодаря двигателю у Пхеньяна появится возможность запускать спутники мирового класса.

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Китай - страну, остающуюся основным союзником КНДР.

В пятницу в Сеуле Тиллерсон заверил Южную Корею, что США готовы ответить на угрозы со стороны Пхеньяна.

В Пекине госсекретарь США и представители МИД КНР пришли к единому мнению, что необходимо требовать от Северной Кореи свертывания ее ракетной и ядерной программ.

На прошлой неделе КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.