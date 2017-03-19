Суд отказал серийному убийце Юрию Устименко в возможности перевода в российскую тюрьму

Тартуский административный суд посчитал законным решение Министерства юстиции, согласно которому отбывающему в Эстонии пожизненное тюремное заключение серийному убийце Юрию Устименко было отказано в переводе в российскую тюрьму.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Тартуского административного суда Криста Тамм, отметив, что соответствующее решение суд вынес в пятницу.

В своем жалобе 35-летний Устименко требовал признать незаконным приказ министра юстиции Урмаса Рейнсалу от 18 мая 2016 года, согласно которому ходатайство заключенного о переводе в российскую тюрьму было отклонено.

По оценке административного суда, решение Минюста находится в соответствии как с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц, так и с эстонским законодательством.

"Нет оснований сомневаться в законности оспариваемого решения", - пришли к выводу в Тартуском административном суде.

На это решение можно подать апелляцию до 17 апреля.

"Причина моего отказа была однозначной: согласно российскому законодательству, Устименко как минимум в теории может получить более легкую возможность выйти на свободу", - объяснял нам министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Ходатайство, в котором он выразил желание продолжить отбывать наказания в российских пенитенциарных учреждениях, Юрий Устименко подал в Минюст в феврале прошлого года. В заявлении он просил о том, чтобы Эстонии направила его просьбу российской стороне, но Рейнсалу ответил преступнику отказом.

Сбежавший из Петербургского военно-морского института им. Петра Великого бывший курсант Устименко в 2004 году был приговорен к пожизненному заключению за участие в 2002 году в ряде ограблений и убийств. С февраля по май 2002 года Устименко и его сообщник Дмитрий Медведев (21) в Эстонии и Латвии убили семь и ранили шестерых человек. На счету Устименко шесть жертв. Пятерых он убил в Эстонии, а еще одного человека - в Латвии.

В ограблениях также участвовал и 22-летний Валентин Олейников из Ида-Вирумаа. Последнего Устименко и Медведев затем убили. Позже Медведев погиб в перестрелке с латвийским полицейским.

В мае 2002 года Устименко скрылся в Польше, однако был там пойман и в ноябре того же года передан эстонской стороне.

Согласно эстонскому законодательству, Устименко сможет ходатайствовать о досрочном освобождении через 30 лет после взятия под стражу, то есть в 2032 году.