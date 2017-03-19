Эйки Нестор отправляется с визитом в Грузию

Спикер Рийгикогу Эйки Нестор в воскресенье отправляется с визитом в Грузию, где примет участие во встрече спикеров Балтийских и Северных стран (NB8).

Формат NB8 — это неформальная сеть регионального сотрудничества, основа которой была заложена в начале 1990-х годов. Она охватывает парламенты Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, передает BNS.

В прошлом году сотрудничество в рамках NB8 координировала Латвия, в этом году — Норвегия.

Встреча спикеров NB8 в Грузии продолжится до среды.