Яна Тоом намерена остаться лидером нарвских центристов

Действующий председатель нарвского округа Центристской партии Яна Тоом в воскресенье, 19 марта, сказала корреспонденту портала rus.err.ee, что она намерена сохранить за собой пост руководителя отделения.

"По состоянию на сегодняшнее утро у меня такой план был. Надеюсь, что претендовать на этот пост буду не только я", - добавила Тоом.

Вместе с тем член правления нарвских центристов Андрус Тамм не уверен, что кто-то решит составить конкуренцию Яне Тоом.

"Если у Тоом есть желание остаться председателем, то думаю, что большинство делегатов конференции ее в этом поддержат. По моей информации, сейчас нет других претендентов на пост председателя нарвского отделения Центристской партии", - сказал Андрус Тамм.

По словам Тоом, она уже решила, где будет баллотироваться, но не спешит озвучивать свой выбор в СМИ. "Мне необходимо самой сообщить это коллегам. Неприлично, если они узнают о моем решении из прессы", - добавила Яна Тоом.