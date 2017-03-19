Число авиапассажиров между материком и островами в феврале сократилось на 15%

В феврале самолеты литовской авиакомпании Transaviabaltika перевезли 1438 пассажиров на маршрутах между Таллинном и островами Сааремаа и Хийумаа. По сравнению с январем число пассажиров снизилось на 15% или на 252 человека. Перевозчик связывает спад пассажиропотока с отмененными из-за непогоды рейсами.

"Погодные условия вынудили нас отменить три рейса по маршруту Таллинн-Кярдла-Таллинн. В еще одном случае самолет прилетел в Кярдла, но из-за непогоды не смог приземлиться и был вынужден улететь обратно", - сказал представитель Transaviabaltika Рене Муст в воскресенье, 19 марта.

По его словам, в аэропорту Кярдла, в отличие от аэродрома в Курессааре, отсутствует радионавигационная система захода на посадку по приборам, поэтому посадить там самолет при плотном тумане и низкой облачности не представляется возможным.

На линии Таллинн-Курессааре-Таллинн в февралея фирма обслужила 1009 пассажиров, на линии Таллинн-Кярдла-Таллинн - 429 человек.